豁免物流費！Lalamove助社福機構完成運送15萬件防疫物資

新冠肺炎疫情重挫中小企生意，本港物流公司Lalamove早前推出「Lalamove撐你撐中小企」計劃，至今為170家中小企作免費宣傳，促進業務增長。其中，由咖啡店轉戰咖啡豆零售的Rias Coffee Roastery Lab，透過計劃及平台為客戶提供優惠，銷售額上升15%。

「Lalamove撐你撐中小企」計劃藉Lalamove平台和其他宣傳渠道，透過網絡宣傳為各中小企拓展新客源、開拓新商機。是次計劃亦有助中小企建立人脈網絡，透過Lalamove平台結識更多潛在商業合作夥伴，進一步拓展業務，互惠互利。

另外，Lalamove自2月中旬起推出「Deliver Care」，豁免社福機構物流費用，迄今已聯同超過100名司機伙伴，為近200個社福機構，將逾15萬件防疫物資直送到有需要人士手上，受惠者包括院舍、獨居長者、低收入或單親家庭、露宿者、醫護人士及外傭等，涉及7.66萬名人士。

Lalamove創辦人及行政總裁周勝馥表示，透過其物流網絡支援受影響的中小企及社福機構，同心抗疫、連繫社區，同時感謝其團隊和司機夥伴參與活動，讓有需要人士得到適切援助。