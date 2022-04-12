啟德尚‧珒溋推出限時優惠　最高享額外3%售價折扣

龍湖集團香港營銷總監黃少鴻表示，有鑑於疫情緩和，近日項目的參觀客量明顯增加，預計復活節假期將迎來樓市小陽春。今次推出的限時「快閃折扣」，買家購買指定單位可獲2%售價折扣優惠。

合景泰富集團市務及營銷總監(海外拓展部)楊麗汶表示，該盤已屆現樓，為配合復活節長假期來臨，特別推出限時「南北通折扣」，購買相關價單中第1座K單位可獲1%售價折扣優惠。該類單位間隔屬三房套連工作間及洗手間，擁有南北通設計，客飯廳設有對流窗，現僅餘少量貨尾。由第5V及6L號價單可見， 扣除最高 23% 折扣後，該類單位折實價2,377.62萬元至2,680.19萬元，折實呎價由28,171元至31,756元。

此外，項目提供667伙，至今已累積售出整體超過86% ，套現逾94.8億元，平均成交呎價約27,189元，最高成交呎價近41,000元。