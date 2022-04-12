內地今年用於建設專項債券額度已全部下達

內地財政部副部長許宏才表示，今年用於項目建設的專項債券額度已全部下達，至於提前下達專項債券額度已有86%發行完畢。

許在周二(12日)舉行的國務院政策例行吹風會表示，中國今年專項債額度為3.65萬億元人民幣(下同)，去年12月財政部提前下達地方1.46萬億元額度，提前下達時間比去年提早3個月。許表示，截至2022年3月底，已發行1.25萬億元，佔提前下達額度的86%，比去年發行額增加了1.23萬億元。

許指，對於去年提前下達的專項債額度，力爭在5月底前發行完畢，至於今年3月底分配下達的額度，盡快啟動發行並9月底前發行完畢。

財政部國庫司司長王小龍表示，今年已發行專項債券資金支持的項目，初步統計開工率已達到75%。此外，因為疫情問題，許多地方不能出差發債，財政部接受地方委託代辦發債操作，專門組建一個小組，確保地方發債工作不受疫情影響，更好發揮地方債在擴大投資、應對經濟下行壓力等方面的作用。許宏才重申，疫情對發債工作帶來一些影響，但會想盡一切辦法把影響降到最低。

許表示，將進一步指導地方加快專項債券發行使用工作，支持各地保證財政支出強度，更好發揮專項債券拉動有效投資的積極作用。同時，確保退稅減稅政策落實、地方財政平穩運行、兜牢基層「三保」底線，着力穩定宏觀經濟大盤。