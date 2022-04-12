【制裁無效】油組暗示不增產　俄國改輸亞洲反賺凸

環球能源戰持續，除了預示通脹問題難以解決外，地緣政治割裂也日益深化！正當歐盟寄望以中東為首的石油輸出國組織(OPEC、下稱油組)能增產壓抑油價之際，油組暗示不會增產，並指俄羅斯石油危機超過該組織所能掌控。鑑於油價居高不下，歐盟又要找替代能源，帶動美國天然氣期貨價格創逾13年新高。另一方面，俄國則將原油輸往亞洲，據報輸出量已超越開戰前水平，讓該國有信心回擊金融戰。

紐約天然氣價格周一收市飆5.8%，報每百萬英熱單位6.62美元，為2008年11月以來最高。外媒指出，強勁的國內外需求正考驗美國鑽探業能否擴大供應，因供暖和發電廠燃料價格皆飆高。在出口滿載下，地下洞穴和含水層中的庫存處於2019年以來最低水平，當地正擔心今年冬季會否有足夠庫存。

同日，油組秘書長Mohammad Barkindo告訴歐盟能源事務專員Kadri Simson，制裁和來自消費者抵制所導致的俄國石油供應損失，可能超過每天700萬桶，遠超油組有能力填補的水平。雖然Simson期望油組利用現有閒置產能來協助應對危機，但Barkindo回應指目前市場受政治因素，而非供需關係影響，油組幾乎無甚麼可做。

事實上，美國和以西方集團為首的國際能源機構(IEA)早已呼籲油組增產，但接連被拒絕。拒增產的消息帶動布蘭特期油周二(12日)重上每桶100美元，高見101.91美元，升3.4%；紐約期油報97.68美元，漲3.5%。美國銀行認為，美國聯合其他國家向全球市場投放戰備儲油會有助壓抑油價，能降低布蘭特期油飆至150美元的風險，故將夏季峰值預測降為120美元。

俄國方面，外媒引述追蹤數據顯示，上周原油出口已恢復至戰事爆發前水平，4月的第一周每日約400萬桶，創今年最高，主要出口地區轉為亞洲，尤其印度，主因俄國提出以相對戰前每桶達35美元的折扣價傾銷，扣除較高的運費後仍吸引。俄國央行更指出，在能源收入激增下，出現了數十年來最大的經常帳順差，意味經濟有能力從制裁中復甦。

美國總統拜登就此警告印度總理莫迪不要增加俄國能源進口，惟只換來莫迪「一直呼籲和平」作為回應。有分析指出，由於美國要打擊的勁敵是中國，而印度又是美國印太戰略的核心夥伴，故料拜登短期內只能「出口術」，難對印度有實質行動。

另外，俄國央行選擇在周一披露其「去美元化」部署，揭示早在西方凍結該國近半外匯儲備前，截至今年1月1日的6個月內，俄國央行已將黃金和外儲中的美元減少近半，佔比降至10.9%，並提到持有足夠黃金和人民幣儲備。由於正值局勢敏感時刻，外界解讀這是正式宣布與西方金融斷絕。評級機構標準普爾將俄國信貸評級降為「選擇性違約」。

面對全球化終結，世界貿易組織預測，今年全球貿易增速恐降至2.4到3%，較去年10月預測削近半；全球經濟增速也會下降0.7到1.3個百分點，跌至3.1到3.7%，尤其警告全球面臨糧食安全問題。