新股專輯：蕉下控股申請港上市　傳集資最多39億

內地戶外用品品牌蕉下控股日前已向香港聯交所遞交上市申請，中金及摩根士丹利為聯席保薦人；華興資本任獨家財務顧問。早前有傳其計劃集資3億至5億美元(約23.4億至39億港元)。

初步招股文件顯示，該公司成立於2013年，並在網上電商平台經營網店，推出首款防曬產品「雙層小黑傘」，之後品進一步擴展至防曬服、口罩等配飾，在2021年開始進軍其他非防曬戶外產品市場，包括帆布鞋、保暖服裝等。

2021年全年，虧損按年擴大至54.72億元人民幣(下同)，2020年同期蝕7.7萬元，主要受可轉換可贖回優先股公允價值變動影響。若撇除上述因素及股份支付薪酬費用，按非國際財務報告準則財務指標計，2021年未經審核的經調整年內淨利潤為1.35億元，按年飆升2.44倍。

該公司曾進行3輪融資，被譽為「創業者背後的創業者」的私募基金紅杉資本於2015年11月第一輪融資時，投資586萬美元，持有公司上市前19.37%股權。曾投資潮流玩具公司泡泡瑪特的蜂巧資本於第二輪融資時入股，現持股6.96%。最新一輪融資在2022年2月進行，涉資4,600萬美元，估值增至30.26億美元，引入華興資本旗下基金Fairy Marvel及邁瑞醫療李文楣首席投資官及投資者關係總監，分別持有1.54%及0.03%股權。

集資所得將用於加強產品開發及增強研發能力；提高品牌知名度及認知度；加強全渠道銷售及分銷網絡；於改善供應鏈管理；提升營運數碼化；收購及投資；以及用作營運資金及一般公司用途。