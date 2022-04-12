日圓低企或影響美縮表　專家料跌穿呢個水平才止跌...

作為美國國債主要買家的日本，其貨幣日圓已連跌多日，日圓兌每美元周二(12日)逼近126關，周旋在近7年新低，或打擊日本投資者對美元債券的需求，不利美國縮減資產負債表步伐。有專家指，日圓易貶難升，預計跌破130才會止跌。

美匯指數連升9日，站穩100水平，拖累日圓一度跌至125.77。加上，與美國聯儲局等日益鷹派的主要央行相比，日本央行維持極鴿派立場，全球債券收益率上漲以及市場套利交易增加導致日圓跌勢加劇。惟日本央行並不擔心日圓目前走勢，日本財務省財務官神田真人更稱，匯市過度無序波動，或會影響經濟和金融穩定，並指與美國財政部就貨幣問題保持密切溝通。

日圓走弱引來市場對干預匯市的呼聲，前財務省財務官榊原英資曾呼籲，若日圓貶破130，就必須介入干預或加息應對。高盛分析師Zach Pandl指出，過去日本多於日圓達129至130時開始干預，惟自1998年6月以來，日本央行便沒有才採取干預措施支撐弱勢日圓。

專家表示，過去日圓在地緣政治風險中起到避險作用，然而歐美國家開始收緊貨幣政策，日本央行仍堅持較寬鬆步伐，從息差角度來看不建議做外匯操作投資，但有實質日圓匯兌需求者可趁機分批承接。

與此同時，英鎊和歐元同步示弱。分析指，英鎊兌美元短期內或穩定於1.295至1.305區間，需持續交投在1.305上方才能慢慢轉為看漲。至於歐元在風險事件完全過去之前，將很難真正獲得更多上行推動力。若美匯指數持續上升突破100，歐元兌美元或跌破1.08。