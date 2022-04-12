帶票睇樓獲即場減62萬　曉峰園套三房918萬易手

平盤買少見少，換樓客帶票睇樓，即場洽購，終獲減價62萬元，以918萬元購入青衣曉峰園套三房單位，低銀行估價約9%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21Q動力招潔冰表示，小西灣藍灣半島5座高層B室，實用面積約733方呎，套三房連工人房設計，成交價1,380萬元，呎價約18,827元。

●中原鄭俊輝指，柴灣杏花邨4月首11日已錄得11宗買賣，該盤18座高層2室，實用面積約596方呎，三房間隔，望山景，以900萬元易手，呎價約15,101元，新買家屬於外區換樓客。

●美聯施衍銘表示，鰂魚涌太古城4月首11天已錄約15宗買賣，單位啟天閣一個中層A室，實用面積約759方呎，套三房間隔，獲新買家以1,580萬元購入，呎價約20,817元。

●美聯李振榮稱，西灣河鯉景灣4月暫錄得4宗買賣，屋苑安翠閣高層A室，實用面積約540方呎，套三房間隔，望園景，獲外區客以1,040萬元承接，呎價約19,259元，新買家購入單位作換樓自用。

●中原林志達透露，北角半山豪景低層C室，實用面積約836方呎，套兩房連工人套房間隔，享山景及煙花海景，以1,680萬元連車位易手，呎價約20,096元，新買家屬於用家，原業主於2017年以1,448萬元連車位買入單位，持貨5年帳面獲利232萬元，單位升值約16%。

●香港置業林文奇指，北角青雲大廈中層D室，望開揚景，一房間隔，實用面積約495方呎，以約680萬元放盤1年，最近減價至615萬元獲外區客購入，累計減價65萬元，呎價約12,424元，新買家為首置客。

●世紀21北山嚴智贇表示，天后莊苑低層D室，實用面積約518方呎，三房間隔，成交價達928萬元易手，呎價約17,918元，新買家為區外首置客。

●中原梁學文稱，西半山聯邦花園倫敦閣高層D室，實用面積約1,166方呎，三房間隔，享山景，以2,900萬元易手，呎價約24,871元，原業主於2010年以1,530萬元買入，持貨約12年帳面獲利1,370萬元，單位升值約90%。

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九龍區

●中原賴仲軒指，九龍灣德福花園4月暫錄7宗買賣，平均實用呎價約13,269元，屋苑N座中層3室，實用面積約494方呎，兩房間隔，雙方議價後以671萬元易手，呎價約13,583元，新買家為外區上車客。

●香港置業植光遠表示，鑽石山居屋龍蟠苑F座高層9室，實用面積約383方呎，兩房間隔，望內園景，以1.6萬元放租約3個月，雙方經議價後減價1,300元，以1.47萬元獲承租，呎租約38.4元。

●中原王子健稱，紅磡黃埔花園4月至今暫錄14宗買賣，較上月同期3宗交投明顯加快，現時平均實用呎價約15,799元，該盤12期6座高層F室，實用面積約729方呎，套三房間隔，另設儲物房，以1,227萬元成交，呎價約16,831元。

●中原黎浩棠透露，紅磡海逸豪園9座中層A室，實用面積約856方呎，套三房間隔，擁海景，最初開價1,830萬元，現降價91萬元，以1,739萬元成交，呎價約20,315元，新買家為用家。

●香港置業翁嘉慧稱，西南九龍君滙港3座低層C室，實用面積約541方呎，三房間隔，原業主以約1,100萬元放盤兩個月後，吸引外區客洽詢，雙方議價後減價約54萬元，以約1,046萬元成交，呎價約19,335元，新買家為首置客，即使無樓睇仍承接。

●美聯余汶釗表示，大角咀形品．星寓4月暫錄約4宗買賣，該盤中低層K室，實用面積約394方呎，一房間隔，吸引外區客承接，成交價745萬元，較原先叫價780萬，調減35萬，減幅4.5%，呎價約18,909元。

●中原程智聰指，深水埗景怡峯4月錄首宗買賣，單位為中層C室，實用面積約269方呎，一房間隔，享市景，月初放盤，最新以568萬元成交，呎價約21,115元，新買家為同區租客。

●中原歐陽振邦表示，長沙灣西九四小龍4月暫錄26宗買賣，較上月同期顯增約2.7倍，其中昇悅居錄得5宗，平均實用呎價約18,008元，該盤5座極高層F室，實用面積約509方呎，兩房間隔，去年中以1,100萬元放售，上月調整至980萬元即獲洽購，最終售970萬元，呎價約19,057元。

●美聯黃育強稱，長沙灣泓景臺8座中低層G室，實用面積約476方呎，兩房間隔，吸引上車客承接，單位原先放盤叫價890萬元，議價10萬元，成交價880萬元，呎價約18,487元。

●美聯吳志輝稱，荔枝角美孚新邨4月暫錄約20宗買賣，平均實用呎價約13,209元，該盤6期恆柏道11號頂層戶，實用面積約714方呎，套三房間隔，望山景，放盤約5個月，原叫價1,060萬元，累積減價202萬元，以858萬元獲承接，減幅約19%，呎價約12,017元。

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新界區

●中原李子清表示，青衣曉峰園3座中層A室，實用面積約773方呎，屬山景套三房單位，附送部分傢俬及電器，3月中放盤，叫價980萬元，最新以918萬元沽出，呎價約11,876元，較銀行估價約1,008萬元，低90萬元或約9%，新買家屬於用家，為了讓子女可以每人一個房間，所以換樓，睇樓當日帶備訂金支票，睇樓後隨即還價洽購，原業主一口答應減價，火速成交。

●利嘉閣曾定杰指，青衣翠怡花園6座高層B室，實用面積約365方呎，兩房間隔，望海景，以590萬元易手，呎價約16,164元，成交價低市價約4%，屋苑4月暫錄6宗二手買賣，入場費由575萬元起。

●利嘉閣周志榮稱，青衣灝景灣10座高層A室，實用面積約778方呎，套三房連儲物室間隔，望海景，成交價1,408萬元，呎價約18,098元，原業主於2017年以1,020萬元購入，持貨約5年帳面獲利約388萬元。

●美聯熊建明指，馬灣珀麗灣27座中層H室，實用面積約507方呎，兩房間隔，望內園及泳池景，原業主將單位轉租為賣，由於租約為「生約期」，可交吉出售，新買家經過連月來多次睇樓，終以625萬元入市，呎價約12,327元。

●中原何鳳萍指，馬灣珀麗灣4月累錄15宗買賣，其中26座中層A室，實用面積約476方呎，兩房間隔，附設露台，享內園泳池及海景，叫價638萬元，放盤不足兩星期速獲承接，微減7.2萬元，以630.8萬元易手，呎價約13,252元，新買家為上車客。

●中原吳家威表示，東涌映灣園本月暫錄約7宗買賣，屋苑2座高層B室，實用面積約734平方呎，套三房間隔，開價938萬元，減價28萬元，隨即以910萬元沽出，呎價約12,398元，迎買家同區外籍租客，睇樓兩個月，近期市況回暖，加快入市步伐。

●利嘉閣蔡庭勇表示，將軍澳維景灣畔11座低層H室，實用面積約503方呎，兩房間隔，望山景，原先開價900萬元，及後減價至870萬元易手，呎價約17,296元，維景灣畔約有200個放盤，叫價由730萬元起。

●利嘉閣溫錦華指，將軍澳中心2座高層C室，實用面積約684方呎，套三房間隔，望海景，新近以1,190萬元易手，呎價約17,398元，屋苑4月暫錄18宗二手買賣，現時約有80個單位放售，入場費由720萬元起。

●世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳居屋顯明苑高層18室，實用面積約433方呎，望海景，今年1月於未補價第二市場開價348萬元，獲白居二以325萬元購入，呎價約7,506元，低市價約15%。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山薈朗4月暫錄約兩宗買賣，屋苑2座高層A5室，實用面積約411方呎，兩房間隔，開價約770萬元，議價後以760萬元易手，呎價約18,491元，原業主於2017年以645萬元購入連車位，持貨約5年帳面獲利約115萬元，單位升值約17.8%。

●世紀21奇豐蔡蓓透露，馬鞍山曉峯灣畔4座低層F室，實用面積約482方呎，兩房間隔，望園景，原先開價720萬元，放盤4個月，減價22萬元，獲買家以698萬元承接，呎價約14,481元。

●世紀21奇豐鄭達昌表示，馬鞍山天宇海3A座高層C室，實用面積約811方呎，三房連工人房間隔，享海景，單位放盤3個月，叫價1,180萬元，終以1,175萬元成交，呎價約14,488元。

●中原陳鴻霆指，馬鞍山4月暫錄約46宗二手買賣，較上月同期錄約16宗大幅上升近2倍，其中天宇海3A座高層C室，實用面積約810方呎，套三房間隔，開價約1,188萬元，議價後以1,175萬元易手，呎價約14,506元。

●中原唐嘉銘表示，沙田第一城本月暫錄約20宗買賣，屋苑42座高層F室，實用面積284方呎，兩房間隔，開價約565萬元，新買家為用家，預算約530萬元入市，但有見近日成交加快，與業主議價至凌晨，終以550萬元購入，呎價約19,366元。

●中原黎宗文稱，沙田第一城4月暫錄約19宗買賣，對比上月同期增加約3.8倍，屋苑52座中層B室，實用面積約284方呎，兩房間隔，早前叫價約600萬元，日前議價後以550萬元易手，呎價約19,366元。

●世紀21奇豐袁麗詩表示，沙田第一城19座高層D室，實用面積約327方呎，兩房間隔，獲買家以568.8萬元承接，呎價約17,394元，原業主於2014年12月購入上址，當時作價400萬元，持貨逾7年帳面獲利168.8萬元離場，單位期內升值約42%。

●中原杜文俊指，沙田花園城4月暫錄3宗買賣，屋苑3期A座中層I室，實用面積約302方呎，兩房間隔，放盤時開價約470萬元，日前減價至455萬元易手，呎價約15,066元，新買家為用家。

●美聯陳國浩透露，大圍居屋景田苑冰心閣高層3室，兩房間隔，實用面積約467方呎，銀行估價約580萬元，區內用家洽商承，參考過估價後，主動與原業主議價，終在已補價自由市場價售560萬元，呎價約11,991元。

●利嘉閣鄭健糧表示，大圍聚龍居8座高層B室，實用面積約942方呎，套三房連工人套房間隔，連車位易手價1,388萬元，呎價約14,735元，上述為屋苑4月首宗二手買賣，現時約有40個放盤。

●中原徐家倫指，大埔白石角區4月暫錄約5宗買賣，其中逸瓏灣1期高座17座中層D室，實用面積約893方呎，套三房間隔，開價約1,250萬元，日前零議價沽出，呎價約13,998元，原業主於2014年以約840萬元購入，持貨8年帳面獲利約410萬元離場。

●中原李嘉龍稱，大埔八號花園4月暫錄約2宗買賣，包括3座中層D室，實用面積約448方呎，兩房間隔，叫價約530萬元，議價後以515萬元沽出，呎價約11,496元，新買家為長線投資者，購入單位投資收租之用，市值月租約1.35萬元計，料可享約3.1厘租金回報。

●世紀21宇田羅家威指，大埔帝欣苑11座低層連花園特色戶，實用面積約922方呎，並連347方呎的花園及車位，套三房連工人套房間隔，原先開價1,350萬元，放盤3個月，最終減價約8%成交，獲用家以1,245萬元承接，呎價約13,503元。

●美聯周南輝表示，大埔滌濤山7座中層B室，實用面積約1,093方呎，套三房連多用途房間隔，望內園景，吸引區內換樓客垂青，原業主約5年前已放盤，並以1,246.8萬元成交，呎價約11,407元。

●中原陳敬天透露，粉嶺上水區本月至今暫錄約50宗買賣，對比上月同期錄約15宗升約2.3倍，預料全月可錄超過100宗，其中牽晴間4月暫錄約8宗成交，包括8座中層H室，實用面積約388方呎，開價約590萬元，議價後以576.8萬元連租約獲承接，呎價約148,66元。

●美聯蔡天賜指，粉嶺綠悠軒3座高層H室，實用面積約427方呎，兩房間隔，新買家為分支家庭客，為方便探望家人，故決定於區內置業自住，單位原先叫價約580萬元放售，雙方議價後以570萬元成交，呎價約13,349元。

●世紀21奇豐蔡惠娟稱，粉嶺中心D座中層3室，實用面積約513方呎，三房間隔，望內園景。放盤個半月，原先開價685萬元，獲外區家庭客洽購，減價42萬元，成交價643萬元，呎價約12,534元。

●中原譚秀琼表示，元朗錦綉花園4月暫錄約11宗45，屋苑C段8街雙號屋，實用面積約891方呎，開價約1,220萬元，議價後以1,195萬元沽出，呎價約13,412元，新買家為換樓客，睇樓已約半年，終購入上址自住。

●中原蕭頌崴指，元朗爾巒4月錄得兩宗買賣，包括爾巒艾維奧大道單號洋房，實用面積約1,843方呎，套三房間隔，花園約1,005方呎，叫價3,488萬元，放盤約半年，不是經常可睇樓，直至最近疫情漸退，外區換樓客睇樓後即還價洽購，終售3,150萬元，呎價約17,092元，原業主則於2016年2月以約2,998萬元一手購入，自住約6年帳面升值約5%。

●中原王勤學稱，本月元朗累錄約60宗二手買賣，比上月同期增加約兩倍，朗怡居2座低層D室，實用面積約552方呎，兩房間隔，叫價670萬元，微減2萬元，即獲上車客以668萬元承接，呎價約12,101元。

●美聯馮根明透露，元朗YOHO MIDTOWN第5座中層D室，實用面積約507方呎，外區客睇樓兩次，決定以首置名義入市，成交價918萬元，呎價約18,107元。

●中原何家樂表示，天水圍嘉湖山莊賞湖居1座中層B室，實用面積約633方呎，套三房間隔，最初開價800萬元，後來已調整至市場叫價水平，近期最新叫價680萬元，吸引上車客即睇即買，以655萬元成交，呎價約10,348元。

●中原陳俊華稱，元朗尚悅本月已錄約11宗買賣，較上月同期4宗成交明顯增加，快將追平上月全月15宗，屋苑7座中層G室，實用面積約439方呎，屬「大兩房」昌隔，去年7月放盤，叫價680萬元，今年3月降價至630萬元，成交價620萬元，呎價約14,123元，新買家為屯門換樓客。

●祥益黃文樂指，屯門珀御低層G室，實用面積約347方呎，一房間隔，單位附設發展商裝修，可即租即住，新氐客見屋苑鄰近家人，方便照應，由於表明可一次過預繳一年租金，故業主願意調整租金，減租700元，以月租1.13萬元租出，呎租約32.6元。

●美聯鍾有成表示，屯門卓爾居2座中層A室，實用面積約512方呎，兩房間隔，外區租客心儀屋苑鄰近港鐵站，業主輕微減價500元，以月租1.3萬元獲承租，呎租約25.4元。

●中原吳倬霆稱，屯門卓爾居6座高層B室，實用面積約526方呎，兩房間隔，原業主即將移民，上月以780萬元放售單位，減價15萬元，即以765萬元沽出，呎價約14,544元，新買家為上車客。

●美聯梁磊昇透露，屯門盈豐園2座中層H室，實用面積約415方呎，兩房間隔，迎買家為區內分支家庭，以市價515萬元購入自住，較開價低近3%，呎價約12,410元。

●祥益袁思賢表示，屯門啟豐園4座中層C室，實用面積約325方呎，原業主急於放售，由開價525萬元，累減40萬元，外區首置客遂便決定以485萬元即睇即買作自住用途，呎價約14,923元，低於市價。

●美聯梁浩文稱，屯門啟豐園2座高層B室，實用面積約410方呎，海景兩房戶，開價640萬元，減價1.4%至631萬元，即獲用家購入，呎價約15,390元。

●祥益林偉光表示，屯門綠怡居5座低層A室，實用面積約482方呎，兩房間隔，租客見單位有裝修，而且包括了基本傢俬，可即租即住，加上屋苑鄰近家人，方便照應，遂便決定以月租1.2萬元即睇即租，呎租約24.9元。

●祥益邱家邦指，屯門邁亞美海灣2座中層G室，實用面積約450方呎，兩房間隔，區外客表示熟悉屯門區，而且親友亦居於同屋苑，單位內附設裝修，原業主有意換樓，累減33.2萬元，上述買家終以566.8萬元購入上址作自住，呎價約12,596元。

●中原余仲平表示，荃灣海之戀上月全月錄得4宗買賣，本月交投倍升，已錄得9宗，海之戀‧愛炫美5B座高層D室，實用面積約534方呎，兩房間隔，叫價1,250萬元，累減120萬元，以1,130萬元沽出，呎價約21,161元，新買家為同區分支家庭。

●中原謝秋儀透露，荃灣爵悅庭北爵軒低層E室，實用面積約450方呎，兩房間隔，享市景，最初叫價808萬元，幾經議價後，共減13萬元，以795萬沽出，呎價約17,667元，新買家為一對準新人，多次認購新樓惟未能入市，於二手市場睇樓已多個月，眼見近期成交急增，怕樓價反彈，迅速拍板承接。

●中原地產余俊文稱，荃灣麗城花園剛過去的周末連錄6宗買賣，本月累積成交已有12宗，屋苑3期5座中層E室，實用面積約728方呎，套三房間隔，享全海景，去年底以1,080萬元放盤，因移民才割愛，累減88萬元或8.2%，最終以992萬元沽出，呎價約13,626元，同類型單位上月亦錄得成交，成交價1,023.8萬元，做價跌破千萬。新買家為區內換樓客。

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