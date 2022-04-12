比特幣穿4萬關釀崩盤　「股神」淪為虛幣頭號敵人

美國國債孳息率持續上升，拖累虛擬貨幣「一哥」比特幣跌穿每枚4萬美元關，創下近一個月低位，「二哥」以太幣亦跌穿3,000美元關。虛擬資產交易平台BitMEX創辦人Arthur Hayes警告，虛擬貨幣或跟隨美國科技股出現大崩盤，估計今年6月底前比特幣價格恐跌至3萬美元，以太幣則跌至2,500美元。

虛擬貨幣交易平台CryptoCompare數據顯示，比特幣周二(12日)曾低見39,212美元，截至本港時間下午9時許，暫回升至4美元水平，見每枚40,351美元；以太幣則企在3,031美元水平。

Hayes指出，虛擬貨幣與美國科技股走勢愈趨一致，目前美國科技股和虛擬貨幣正站在「災難性危機」的懸崖，預計納斯達克指數將出現暴跌，主要由於烏俄戰事促使全球經濟因商品價格上漲而放緩，同時預期全球將會大幅加息應對通脹，資金成本上升亦將對股市造成負面效應，繼而拖累虛擬貨幣市場。他早前表示更看好以太幣，目標配置25%比特幣和75%以太幣。

市場對虛擬貨幣的看法兩極，硅谷頂級投資人Peter Thiel在2022年比特幣大會上提出了他認為正試圖阻止虛擬貨幣發展的「敵人名單」，其中曾以「老鼠藥」批評虛擬貨幣市場過於投機的「股神」巴菲特排在榜首。此外，Peter Thiel還譴責摩根大通行政總裁Jamie Dimon及貝萊德行政總裁Larry Fink等人，更建議他們將部分資金投放到比特幣。

然而，Peter Thiel所批評之人，他們旗下的公司最近對虛擬貨幣的態度有所軟化，例如Jamie Dimon在最近的股東信中表示「去中心化金融(DeFi)、區塊鏈是貨真價實的新科技」，而Larry Fink則稱貝萊德正在研究虛擬貨幣以及穩定幣。