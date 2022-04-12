新盤UPDATES：疫情緩和　多個一手盤醞釀開賣

疫情有緩和迹象，啟德全新盤銷售進入直路，擬復活節假期前開價，並於假期起開放示範單位予公眾參觀。至於被第5疫情打亂部署的長沙灣項目，亦預告有機會月內重啟第三輪售樓活動。此外，一手市場周二(12日)暫錄14宗成交。

●啟德MONACO MARINE擬日內開價

會德豐常務董事黃光耀稱，旗下的啟德MONACO MARINE將於48小時內公布首張價單，涉約112伙位於高座大樓的單位，並將於周五(15日)起、即復活節假期開放示範單位予公眾參觀。黃光耀指，首批價錢會反映項目位置、景觀、入伙時間等因素。項目線上展覽廳已累積約13萬人觀看，而網上預約參觀登記亦有約1.2萬人登記。

該盤率先開放1個三房無改動示範單位予傳媒參觀。單位參照第1A座28樓A室，實用面積713方呎。客飯廳外連24方呎露台，另連儲物室。而主人套房則附有工作平台。為保障參觀人士安全，進入展覽廳前須提供當日的新冠肺炎快速抗原測試陰性結果及出示疫苗接種紀錄或豁免證明書二維碼。

●長沙灣映築預料月內作第三輪銷售

●啟德尚‧珒溋推限時折扣優惠

●長沙灣弦雅招標發售特色單位

●沙田星凱‧堤岸獲投資客斥逾3,300萬連購兩伙

中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸錄得投資客斥資逾3,300萬元連購2伙三房單位。上述為項目的2座19樓F室及2座22樓F室，實用面積均為774方呎，採三房套連儲物室間隔，成交價分別為1,624.5萬元及1,676.9萬元，實用呎價分別為20,988元及21,665元。中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，現正籌備全新示範單位，最快下月初作新一輪銷售。

●西貢逸瓏園天池屋特色戶招標售3,550萬元

●西南九龍維港滙I三房2,978萬沽

●沙田大埔公路畢架．金峰單日沽2伙 涉資5,060.5萬

●啟德維港1號兩房售1,138萬

●青衣薈藍月內暫沽16伙

●將軍澳海茵莊園沽2伙開放式戶

●啟德THE HENLEY III一房861.08萬元沽

●西營盤15 WESTERN STREET開放式戶668萬沽

萬科香港發展的西營盤15 WESTERN STREET已屆現樓，最新沽出7樓D室，為實用面積213方呎的開放式單位，成交價668萬元，呎價約31,362元。

●大圍站柏傲莊III 累錄185宗終止交易個案