新盤UPDATES：疫情緩和 多個一手盤醞釀開賣
2022年04月12日 21:50
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疫情有緩和迹象，啟德全新盤銷售進入直路，擬復活節假期前開價，並於假期起開放示範單位予公眾參觀。至於被第5疫情打亂部署的長沙灣項目，亦預告有機會月內重啟第三輪售樓活動。此外，一手市場周二(12日)暫錄14宗成交。
●啟德MONACO MARINE擬日內開價
會德豐常務董事黃光耀稱，旗下的啟德MONACO MARINE將於48小時內公布首張價單，涉約112伙位於高座大樓的單位，並將於周五(15日)起、即復活節假期開放示範單位予公眾參觀。黃光耀指，首批價錢會反映項目位置、景觀、入伙時間等因素。項目線上展覽廳已累積約13萬人觀看，而網上預約參觀登記亦有約1.2萬人登記。
該盤率先開放1個三房無改動示範單位予傳媒參觀。單位參照第1A座28樓A室，實用面積713方呎。客飯廳外連24方呎露台，另連儲物室。而主人套房則附有工作平台。為保障參觀人士安全，進入展覽廳前須提供當日的新冠肺炎快速抗原測試陰性結果及出示疫苗接種紀錄或豁免證明書二維碼。
●長沙灣映築預料月內作第三輪銷售
疫情緩和發展商重新起動，恒基地產(00012)營業(一)部總經理林達民稱，長沙灣映築於農曆新年期間推出5號價單，預料短期內會加推6號價單，並將盡快公布銷售安排，有機會於本月推售。
對於首季新盤銷售受疫情影響而暫緩，他指出，一手成交量偏低，集團首季樓盤銷售進度暫只達全年目標一成多，但認為問題不大，市場仍有剛性需求，當條件合適購買力將會釋放。而公司亦有多個項目籌備推出，包括啟德THE HENLEY II、紅磡黃埔街項目第1期，以及其負責銷售的香港小輪(集團)(00050)與市建局合作的深水埗通州街/桂林街重建項目。
●啟德尚‧珒溋推限時折扣優惠
發展商推出優惠搶客。龍湖集團(00960)及合景泰富(01813)合作發展的啟德尚‧珒溋，周二(12日)公布推出限時「快閃折扣」及「南北通折扣」，於5月15日或之前購買指明單位，最高可享額外3%售價折扣。項目提供667伙，至今已累積售出整體超過86%，套現逾94.8億元，平均成交呎價約27,189元，最高成交呎價近41,000元。
●長沙灣弦雅招標發售特色單位
發展商積極推銷新盤餘貨特色戶，佳兆業集團(01638)等合作發展的長沙灣弦雅已屆現樓，全盤提供95伙分層單位，至今已售出88伙，套現逾4.4億元，平均成交呎價約21,000元。佳兆業資本客戶及營銷部助理總經理王倩表示，項目現時僅餘7伙待售，包括1伙標準戶及6伙特色戶，現已開放予準買家參觀。
●沙田星凱‧堤岸獲投資客斥逾3,300萬連購兩伙
中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸錄得投資客斥資逾3,300萬元連購2伙三房單位。上述為項目的2座19樓F室及2座22樓F室，實用面積均為774方呎，採三房套連儲物室間隔，成交價分別為1,624.5萬元及1,676.9萬元，實用呎價分別為20,988元及21,665元。中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，現正籌備全新示範單位，最快下月初作新一輪銷售。
●西貢逸瓏園天池屋特色戶招標售3,550萬元
信和置業(00083)旗下西貢逸瓏園，周二(12日)錄得今年首宗成交，該盤透過招標出第2座7樓E室的天池屋，實用面積1,513方呎，採四房間隔，客廳外連168方呎平台，屋內設有樓梯通往備有私人泳池的1,949方呎天台。單位連同1個車位以3,550萬元成交，呎價約23,463元。
●西南九龍維港滙I三房2,978萬沽
信和置業(00083)及會德豐地產等4大發展商合作的西南九龍維港滙，最新沽出I期的1座12樓B室，實用面積948方呎，採三房連儲物室間隔，成交價為2,978萬元，呎價約31,414元。
●沙田大埔公路畢架．金峰單日沽2伙 涉資5,060.5萬
新盤銷情加快，發展商趁勢加推。遠東發展(00035)發展的沙田大埔公路豪宅項目畢架．金峰，周二(12日)再錄得2宗成交，單日套現5,060.5萬元，新成交包括第1座7樓A室，實用面積1,334方呎，成交價2,682.8萬元，呎價20,111元為項目新高。同時，發展商最新加推第1座6樓全層A至F室共6伙，戶型為三房間隔，實用面積由1,019至1,337方呎，招標日期由4月16日至6月30日。
●啟德維港1號兩房售1,138萬
中國海外發展(00688)位於啟德舊機場跑道區的維港1號，錄得第1B座11樓A室的成交，單位實用面積454方呎，採兩房間隔，成交價為1,138.4萬元，呎價約25,075元。
●青衣薈藍月內暫沽16伙
宏安地產(01243)旗下青衣薈藍，最新再沽出1伙一房單位，月內累沽16伙。最新成交單位18樓A01室，實用面積257方呎，成交價為697.1萬元，呎價約27,125元。
●將軍澳海茵莊園沽2伙開放式戶
九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園，最新連沽2伙開放式戶，共涉及1,193.5萬元。當中包括2座16樓C12室，實用面積298方呎，成交價為695.5萬元，呎價約23,339元。另外，1座17樓A5室，實用面積215方呎，成交價為498萬元，呎價約23,163元。
●啟德THE HENLEY III一房861.08萬元沽
恒基地產(00012)旗下啟德THE HENLEY III，以861.08萬元售出3B座1樓D室，實用面積356方呎，一房間隔，呎價約24,188元。
●西營盤15 WESTERN STREET開放式戶668萬沽
萬科香港發展的西營盤15 WESTERN STREET已屆現樓，最新沽出7樓D室，為實用面積213方呎的開放式單位，成交價668萬元，呎價約31,362元。
●大圍站柏傲莊III 累錄185宗終止交易個案
新世界發展(00017)旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊III，自公布拆卸重建後，不斷有買家取消交易離場。連同最近新增的2宗個案計，累錄185宗，佔已售845個單位約21.9%。包括8B座11樓C室，實用面積814方呎，採三房間隔，原本於去年6月5日以1,533.3萬元售出，當時呎價約18,837元，惟成交紀錄冊顯示，交易已於周二(12日)終止。