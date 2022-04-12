【產經評論】通脹海嘯撲埋身　美衰退風險升溫

美國這些年依仗美元霸權天量放水，造成嚴重的資產泡沫，若然以這數十年行之有效的全球化模式來應對，尚有望透過環球分工，換取時間化解通脹等後遺症，避免經濟步入衰退甚至滯脹危機。豈料美國偏要主導反全球化，今年以來更攪局東歐，激化國際供應鏈問題，幾可肯定眼前美國近40年的通脹數據高處未算高，聯儲局得猛力加息應對這場通脹海嘯，更有戳破資產泡沫，引發環球金融動盪之虞。

鑑於美國內部經濟問題難解，須提防拜登政府刻意將槍頭向外，繼續推演國際地緣政治，圖以世界大亂甚至一場熱戰來再次收割全球，讓美霸翻盤！

今年以來，美國通脹持續升溫，雖然美國經濟在寬鬆貨幣政策支持下仍保持相對快的增長，惟大放水下造成的「薪金通脹螺旋」正在加劇，通脹猛如虎已令市場感到不安，故見首季以來美股走勢見頂回落，反映市場的風險胃納已有所轉變。

事實上，通脹關係到經濟民生，誠非小事。過去美國財金官員多次強調通脹是暫時性，目的是要讓美國人安心消費，推動經濟復甦，可如今事實證明這是百分百錯判！通脹急速升溫，窒礙企業投資及打擊消費信心，正威脅美國經濟復甦。為挽回信譽，聯儲局已急轉「鷹」，多名官員預告未來會議或加息半厘，市場甚至有聲音估計達0.75厘。如是者，近期美元反覆偏強，美國債息持續上升，資金成本看漲，估值偏高的科技股投資氣氛首當其衝轉差，連帶虛擬貨幣等高風險資產亦出現退潮，看來一場由通脹海嘯觸發的金融動盪，正要撲面而來！

也許，拜登政府早對治理這場通脹海嘯打定輸數，故選擇攪局東歐，地緣政治風險急升溫，頓令國際供應鏈繼疫情打擊後再次面臨大規模斷裂，並由製造業擴展至能源及糧食等多個領域，順水推舟就將通脹「黑鑊」推給戰爭。當然，油氣價格狂舞，美國比歐洲經濟傷得輕，更多了歐洲這個能源大客，為美國能源業帶來豐厚收入，有助抵銷國際供應鏈斷裂下對製造業及消費市道所造成的衝擊。

惟別忘記，美元復強，美息看漲，對於債務沖天的美國，不見得是好事，更會無可避免地衝擊美國企業盈利表現，尤其從海外匯回美國的營收將會縮水，新興市場債務負擔大增亦不利需求增長，從而打擊美股及其他風險性資產表現，全球金融市場由長期擴張轉變為進入長期緊縮的機會率已大增。

眼前俄烏事件已超過地區戰役的範疇，在美國主導下正朝向東西分裂。在這場全球經濟戰中，美國的戰略，顯然已不再以建設經濟行先，轉為部署以軍事鬥爭來鞏固霸權。若美國經濟衰退，甚至陷入滯脹，美國政府只會更積極去推演地緣政治。繼攪局東歐，劍指中國的亞太地區好大機會成為其下一個目標。投資者得認清這百年變局，改變安逸思維，加強亂世禍患意識，主動防控風險，一場比疫情更嚴峻的挑戰，還在後頭！