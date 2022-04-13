東方日報B1：美通脹狂飆　經濟恐觸礁

美國最新通脹數據出爐，3月消費物價指數(CPI)按年急飆8.5%，創1981年12月以來新高。為免消息衝擊市場，白宮發言人普薩基(Jen Psaki)已提前預告通脹率會「異常飆高」，並指俄烏戰火引發的食品和能源價格混亂是元兇。專家警告，聯儲局可能會在接下來3個月每次議息會議都加息半厘，以應對通脹飆升，預示股市表現難言樂觀。

撇除能源及食品的核心CPI按年升幅擴至6.5%，創下自1982年以來新高，但低過預期；與整體CPI之間的差距進一步擴闊至兩個百分點。普薩基此前已表示，核心通脹和整體通脹之間存在的差異，主要反映出全球能源和食品市場的混亂情況。從分項來看，3月汽油價格按年大升48%；食品價格則上漲8.8%。此外，佔CPI權重逾三成的住屋成本按年亦增長5%，低於整體通脹率。撇除通脹後，個人實際周薪按月跌1.1%，差過預期。

反映通脹及利率預期的美國10年期國債孳息率，於周二曾高見2.836厘，為2018年底以來新高。CPI出爐後，10年債息回落至2.7厘，或反映債券市場已消化了通脹高企及利率上漲的預期。

荷蘭國際集團(ING)首席國際經濟學家James Knightley表示，基於近日聯儲局官員言論的轉變及通脹壓力明顯，預測當局將在5月、6月和7月的政策會議上分別加息0.5厘。穆迪分析首席經濟學家Mark Zandi則指出，俄烏戰爭、油價飆升、中國封城、供應鏈進一步中斷、美國薪酬增長加速等種種因素形成了一場「完美風暴」，帶來了高通脹的混亂局面。

另外，美國銀行的調查亦發現，基金經理對於全球經濟增長的樂觀情緒已跌至歷史新低，有淨71%(約85%)的受訪者看淡經濟前景；同時對於出現滯脹的擔憂為2008年8月以來最高。雖然基金經理持有現金的比例有所下降，不過，全球衰退仍是他們所擔心的最大風險。

雖然多數受訪者預計通脹將於未來12個月內回落，惟對聯儲局加息的預期卻不跌反升，料本輪加息周期將會加息7次，而上次調查時僅為4次。

對宏觀經濟及聯儲局政策變化的擔憂，亦成為困擾股市的主要陰霾。瑞士百達資產管理首席策略師盧伯樂(Luca Paolini)直言，市場對經濟增長放緩和通脹升溫預期正在攀升，美股作為「全球估值最不具吸引力」的成長型市場，可能首當其衝地受到衝擊。

該行將美國股票評級下調至「負面」，並指企業盈利不太可能像普遍預測顯示的大幅增長，而且市盈率(PE)估值也很高。盧伯樂解釋，美國市場的增長股值比較高，如果聯儲局努力抑制通脹而加快收緊政策，美股估值也會受累，市盈率可能比大多數其他市場「更劇烈地收縮」。

美股3大指數周二早段向好，道指曾升361點，至34,669點；標指升58點，至4,471點；以科技股為主的納指則升273點，報13,685點。

不過就短線操作而言，「美股大好友」卻建議投資者最好減倉。此前3月初大市回調期間建議投資者入市「撈底」的神準分析員、摩根大通首席全球市場策略師Marko Kolanovic表示，目前應該出售部分股票組合投資，轉持美國國債，原因是技術上來說美股已經不再「超賣」，加上地緣風險升溫、聯儲局收緊貨幣政策、經濟放緩等不利因素。惟他長遠仍看好股市表現，故維持「股優於債」策略建議不變。