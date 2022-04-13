陳錦興：東方電氣建新能源電力系統　增長空間大

東方電氣預期，今年首季盈利為8.86億至9.49億元人民幣(下同)，按年增加40至50%；去年同期盈利6.33億元。首季盈利上升，主要因為銷售規模擴大，產品毛利上升；持續加強市場開拓力度，新增訂單維持穩增；加快產業轉型，新產業繼續穩步增長等。

東方電氣的核心業務為能源裝備行業，提供水電、火電、核電、風電、氣電、太陽能發電等大型發電成套設備，以及工程承包及服務等，現正大力發展清潔高效能源和可再生能源產業。去年純利22.89億元，按年升22.9%，末期息0.23元，按年增27%。新增訂單約為人民幣563.92億元，按年增14.1%。新訂單中，清潔高效能源裝備佔25.81%，可再生能源裝備佔29.40%，反映積極拓展相關業務。

東方電氣已加快產業轉型升級，落實以新能源為主體的新型電力系統構建，去年「零碳」發電裝備佔裝備製造板塊比重逾60%。預計2022年新增裝機規模將達2.3億千瓦創歷年新高，行業增長空間大。經過首季調整，現價市盈率已回到7倍的合理水平，建議7.6港元買入，向上阻力位為9.8元，向下跌穿7元止蝕。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)