道指跌87點　油價飆6%

●踏入亞洲時段，美匯指數報100.31；港匯見7.8368；離岸人民幣(CNH)報6.3758；美元兌日圓處125.47；歐元報1.0824，英鎊報1.2999。金價處1,965.34美元。布油報104.87美元，紐油處101.56美元。比特幣升逾1%，報4.01萬美元。道指期貨升60點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水50點。

●道指收報34,220點，跌87點或0.26%；標指收報4,397點，跌15點或0.34%；納指收報13,371點，跌40點或0.3%。標指和納指均連續三日下跌。

●港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報21,161點，跌157點或0.74%。

●即月恒生指數夜期收報21,225點，跌78點，低水94點，成交19,618張。

●美國聯儲局理事布雷納德(Lael Brainard)周二(12日)表示，美國聯儲局可能最快在5月決定開始縮減資產負債表規模，縮表計劃將在6月進行。

●美國財政部周二(12日)在月度報告中表示，美國3月的預算赤字錄得1,927億美元。

●美國石油協會(API)發表最新周報顯示，至4月8日當周，美國原油庫存增加776萬桶，創2021年3月5日當周以來最大增幅，前值增加108萬桶。

●美國總統拜登的經濟顧問委員會成員Jared Bernstein在周二(12日)接受外媒採訪時表示，拜登正派出團隊盡一切可能來幫助緩解能源價格壓力。

●紐約5月期油收報每桶100.6美元，升6.31美元或6.69%；布蘭特6月期油收報每桶104.64美元，升6.16美元或6.25%。

●日本傳媒周二(12日)報道，由於疫情和烏克蘭衝突導致供應鏈不穩定，豐田汽車(Toyota Motor)計劃在5月減產10%。

●紐約6月期金收報每安士1,976.1美元，升27.9美元或1.4%，創一個月收市新高。

●英國富時100指數收報7,576點，跌41點或0.55%；法國CAC指數收報6,537點，跌18點或0.28%；德國DAX指數收報14,124點，跌67點或0.48%。