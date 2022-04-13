龔成：年輕人如何能實現財務自由？

香港的年輕人，特別是剛踏入社會的年輕人，往往有這情況：收入不高、儲蓄少、儲不到首期、樓價貴、物價高、晉升機會少、工作與興趣不一致，面對如此困境應如何應對？

要突破困境，先要有2個前提上的重點，就是思維上的改變，以及財務知識上的理解。

● 突破思維

所謂思維上的改變，就是多用正面角度看事情，雖然香港年輕人正面對著以上困境，但卻有另一面優勢，例如年輕(時間是每個人最大、最大的資產)、負擔少、處於網絡發達的時代(因這不只容易創業，更是上一代人未必掌握到，但年輕人輕易掌握)、熱情、仍有轉工和轉行的本錢、仍可以尋找自己的人生目標等。

只要將思維角度改變，把握自己所擁有的，而不是自己沒有的，只要正面及積極思考，自然能夠產生正面的結果，這是獲得成功與財富的前提。

● 財務知識

另一重點，則是財務知識，首先要明白，以工資追資產是不智的，只有資產追資產才會成功，因此，必須着眼於財務知識與資產上的提升，而非只限於學術、打工技能及工資上的提升。

那麼的話，是否一畢業就要去全職建立資產呢？非也。只有很少數人適合在未畢業或一畢業就全職做，大多數人都應該畢業後先工作幾年，吸取社會經驗非常重要。

有機會的話，進入不同類型的大企業和小公司工作，有助年輕人擴闊視野，從工作中學習，以累積豐富的社會經驗，提升交際手腕、工作技巧與行業知識，甚至認識生意運作模式、建立人脈網絡等。由此可見，打工的經歷可作為財務自由之路的踏腳石。

更重要是，正職具有另一個優勢，那就是借貸能力，因此，年輕人先行入職場吸收經驗，是很重要的。

然後是儲錢，這不再多講，要建立金錢之樹，就先要有種子。可能有人會說，曾聽過一些例子，只憑極少資金或零資金，又或利用大量借貸，買股票、買物業，再不斷將財富滾大。

無疑，坊間的確有這些例子，而且是成功例子，但問題是，亦有很多失敗個案，只是傳媒沒報道而已。正如前文一直強調適度借貸，絕不能夠過量。總而言之，對年輕人來說先做好儲蓄這一步，十分重要，這亦是理財的第一步。

● 穩步建立資產

有儲蓄之後，就可以更容易地建立資產，由於沒有第一個物業，故啟動以物業滾大資產的循環是較困難，雖然以不斷累積物業去建立資產是可行做法，但在樓價高企的情況下，反而建議多思考其餘4條財務自由之路的可行性，因為年輕人以任何一條路都有機會獲得大成功的，並不一定以物業之路去累積。

不過，由於沒有人能預測數年後物業市場的變化，因此，建議宜先儲蓄一筆足以支付首期的資金為目標，例如擬定3年期限，這是多功用的策略。

至於投資第一個物業的目標(當然這非必然)，可擬定在踏入社會後的約5年內，選擇樓市較為適合的時機買入物業，第1個物業做9成按揭，這是因為年輕人承受風險的能力較高；其次，可保留更多資金，令餘下資金再滾大財富的效力加強，往後就較容易累積更多資產。

● 啟動創富之輪

只要能夠擁有第1個物業，就可說是啟動了財富滾動的其中一步，令你更容易累積往後的物業，因往後可利用資產的現金流，以租金收入提高借貸力，又或適當加按等，令之後有本錢創造更多物業；加上期間不斷透過股票增值，再配合並行其他道路，可說是比較務實的做法，相信在十數年後獲得基本的財務自由是合理的。

當然，中間需要很多財務知識，才能令你的資產有效增值，而這些知識是學校都不會教的，所以我們要自己主動去提升這方面的知識。

龔成(作者著有多本財經暢銷書，過往十年投資成績驕人。現為證券業持牌人士，並擔任股票課程導師，其Facebook專頁粉絲人數超過10萬人)