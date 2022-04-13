內地首季出口增長13.4%　進口增7.5%

中國海關總署公布，以人民幣計價，第一季外貿進出口總值9.42萬億元，增長10.7% 外貿開局平穩。其中出口5.23萬億元，按年增長13.4%；進口4.19萬億元，按年增長7.5%。

第一季，中國對俄羅斯進出口2,430.3億元，對烏克蘭進出口295.9億元，都保持了按年增長態勢。

海關總署表示，大宗商品進口價格上漲一定程度上推高了進口值。今年以來，受多重因素影響，國際能源和糧食價格呈現上漲態勢。第一季度，反映國際大宗商品價格的路透CRB指數累計漲幅近30%。受價格上漲推動，一季度我國原油、天然氣、糧食等大宗商品進口值同比均呈兩位數增長。

東盟重新成為中國第一大貿易夥伴。海關總署指出，與東盟進出口增長的主要支撐因素有以下幾個方面，一是RCEP正式生效助力中國與東盟經貿發展。二是互聯互通持續為貿易往來提供了增長動力。三是區域產業鏈穩定恢復，中間產品貿易超過了6成。四是積極擴大自東盟農產品進口。中國和東盟互為重要貿易夥伴，雙方經濟互補性強，合作領域廣，發展潛力大，雙邊貿易將繼續保持良好態勢。

海關總署新聞發言人李魁文表示，當前外部環境更趨嚴峻複雜，外貿穩增長面臨諸多風險挑戰，但中國外貿韌性強、潛力大的特點不會改變，在去年高基數的基礎上，實現全年保穩提質的外貿發展目標仍需要付出更大努力。