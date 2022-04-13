【高盛推介】美國CPI再創40年新高　美股受壓黃金走高

高盛(亞洲)有限責任公司：美國公布3月未季調CPI按年上漲8.5%，再創40年新高。工業股權重較高的道指或受通脹影響較大，原材料價格升使企業成本上漲。周二(12日)晚美股於CPI公布後曾經短線走高，惟及後繼續受壓。

此外，金價持續高企，金價升見每安士1,976.1美元，再突破1個月高位。在港上市的黃金ETF，SPDR金ETF周三(13日)早段繼續上升，最高見1,441元，突破近1個月高位。現報1,440.5元，升約0.8%，目前為連續第5日上升。

觀察個股輪證資金流向，可見納指及道指好倉於周二獲資金轉向流入，當中納指好倉有約40萬元。淡倉方面，納指淡倉於本周一(11日)錄得約160萬元資金流入後，周二獲資金轉向沽出。道指淡倉於上周五(8日)及本周一共錄得約170萬元資金流入後，周二亦獲資金轉向沽出。

SPDR金ETF方面，過去5個交易日皆錄得資金流入好倉，合共約270萬元。

道指沽10359，行使價32,380點，2022年6月17日到期，實際槓桿12.6倍，貼價、高槓桿。

納指沽10373，行使價11,405點，2022年9月16日到期，實際槓桿6.5倍，3個月期以上產品中，槓桿最高。

納指沽10394，行使價12,948點，2022年9月16日到期，實際槓桿6.1倍，貼價、低街貨。

道指購10372，行使價36,050點，2022年9月16日到期，實際槓桿11.6倍，貼價、行使價32,000至37,000點間產品中，槓桿最高。

納指購10339，行使價16,000點，2022年9月16日到期，實際槓桿10.3倍，行使價16,000點以下產品中，槓桿最高。

S金購12856，行使價1,600元，2022年11月23日到期，實際槓桿8.0倍，中期、輕微價外。

S金購26011，行使價1,500元，2022年11月23日到期，實際槓桿8.8倍，貼價。

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