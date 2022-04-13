【高盛推介】美國CPI再創40年新高 美股受壓黃金走高
2022年04月13日 10:42
東網電視更多新聞短片
（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：美國公布3月未季調CPI按年上漲8.5%，再創40年新高。工業股權重較高的道指或受通脹影響較大，原材料價格升使企業成本上漲。周二(12日)晚美股於CPI公布後曾經短線走高，惟及後繼續受壓。
此外，金價持續高企，金價升見每安士1,976.1美元，再突破1個月高位。在港上市的黃金ETF，SPDR金ETF周三(13日)早段繼續上升，最高見1,441元，突破近1個月高位。現報1,440.5元，升約0.8%，目前為連續第5日上升。
觀察個股輪證資金流向，可見納指及道指好倉於周二獲資金轉向流入，當中納指好倉有約40萬元。淡倉方面，納指淡倉於本周一(11日)錄得約160萬元資金流入後，周二獲資金轉向沽出。道指淡倉於上周五(8日)及本周一共錄得約170萬元資金流入後，周二亦獲資金轉向沽出。
SPDR金ETF方面，過去5個交易日皆錄得資金流入好倉，合共約270萬元。
投資者如認爲後續反彈乏力，計劃以美指認沽證部署對沖，道指方面可留意年期約2個月，屬貼價的高槓桿道指沽(10359)。納指方面的高槓桿選擇可留意屬3個月期以上產品中，槓桿最高的納指沽(10373)。貼價選擇可留意年期約5個月的低街貨納指沽(10394)。
道指沽10359，行使價32,380點，2022年6月17日到期，實際槓桿12.6倍，貼價、高槓桿。
納指沽10373，行使價11,405點，2022年9月16日到期，實際槓桿6.5倍，3個月期以上產品中，槓桿最高。
納指沽10394，行使價12,948點，2022年9月16日到期，實際槓桿6.1倍，貼價、低街貨。
投資者如看好後市走勢，道指方面可留意屬行使價32,000至37,000點間認購證中，槓桿最高的貼價道指購(10372)。納指方面可留意屬行使價16,000點以下認購證中，槓桿最高的納指購(10339)。
道指購10372，行使價36,050點，2022年9月16日到期，實際槓桿11.6倍，貼價、行使價32,000至37,000點間產品中，槓桿最高。
納指購10339，行使價16,000點，2022年9月16日到期，實際槓桿10.3倍，行使價16,000點以下產品中，槓桿最高。
S金購12856，行使價1,600元，2022年11月23日到期，實際槓桿8.0倍，中期、輕微價外。
S金購26011，行使價1,500元，2022年11月23日到期，實際槓桿8.8倍，貼價。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2022年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。
認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載：http://www.gswarrants.com.hk 。