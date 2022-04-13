【高盛推介】港交所逆市落後　資金持續吸納好倉

高盛(亞洲)有限責任公司：香港交易所近日表現落後大市，周三(13日)早段逆市下跌。早上低開約0.9%後跌穿340港元水平，最低見338元，觸及過去4周低位。現報339.4元，跌約1.2%。港交所公布，上月證券市場平均每日成交金額為1,748億元，按月升34%。今年首3個月，交易所買賣基金日均成交金額為94億元，按年升32%。

觀察個股輪證資金流向，近期資金持續部署好倉，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約2,090萬元。

淡倉方面，認沽證於本周一(11日)及本周二(12日)共錄得約80萬元資金流入。周二部署熊證的資金沽出較遠收回價的產品，並見流入的資金較集中在370元以下收回價的產品。

港交購11196，行使價368元，2022年9月13日到期，實際槓桿7.9倍，貼價活躍條款、行使價340至370元間產品中，槓桿最高。

港交購28762，行使價388.2元，2022年9月22日到期，實際槓桿8.6倍，行使價370至390元間產品中，槓桿最高之一。

港交牛69156，收回價320元，行使價318元，換股比率500，實際槓桿14.1倍，相近收回價近牛中街貨較低。

港交牛55049，收回價300元，行使價298元，換股比率500，實際槓桿7.8倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

港交沽11188，行使價300元，2022年9月13日到期，實際槓桿5.6倍，高槓桿。

港交熊55046，收回價400元，行使價402元，換股比率500，實際槓桿5.3倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。

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