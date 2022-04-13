【產經直播】大市有得震冇得瞓？

美國3月消費物價指數(CPI)按年升8.5%，超預期的8.4%，再創40年新高。聯儲局表示，首要任務是為通脹降溫，預料5月就縮表作決定，6月開始縮表，拖累隔晚美股三大指數反覆向下。環球局勢不穩，聯儲局加息取態又強硬，大市依然有得震冇得瞓？

南方東英資產管理CSOP特約《ETF指南》每隔周三中午12時45分直播，今集有訊匯證券行政總裁沈振盈及南方東英資產管理銷售及產品策略部ETF副總裁李溢琳為大家逐一解答。

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