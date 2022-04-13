【產經直播】大市有得震冇得瞓？
2022年04月13日 12:20
東網電視更多新聞短片
美國3月消費物價指數(CPI)按年升8.5%，超預期的8.4%，再創40年新高。聯儲局表示，首要任務是為通脹降溫，預料5月就縮表作決定，6月開始縮表，拖累隔晚美股三大指數反覆向下。環球局勢不穩，聯儲局加息取態又強硬，大市依然有得震冇得瞓？
金價近期表現硬淨，隨着全球去美元化進程擴大，加上各國長期通脹及債務問題日益加重，黃金長線仍有上升動力？南方東英黃金期貨每日槓桿(2x)產品(07299)宜趁低吸納？
俄烏談判進入「死胡同」，國際油價反彈，隔晚紐約期油反覆升6.7%，收報每桶100.6美元；布蘭特期油收報104.64美元，收升6.3%。不過美國及國際能源署紛紛釋出戰略石油儲備，加上內地新冠疫情嚴峻削弱石油需求，國際油價有機會進一步回落？及早部署南方東英WTI原油期貨每日反向(-1x)產品(07345)有着數？
南方東英資產管理CSOP特約《ETF指南》每隔周三中午12時45分直播，今集有訊匯證券行政總裁沈振盈及南方東英資產管理銷售及產品策略部ETF副總裁李溢琳為大家逐一解答。
南方東英元宇宙概念ETF
南方東英MSCI中國A50互聯互通ETF
南方東英WTI原油期貨每日反向 (-1x) 產品
南方東英黃金期貨每日槓桿 (2x) 產品
南方東英黃金期貨每日反向 (-1x) 產品
南方東英全球智能駕駛指數ETF
南方東英華泰柏瑞中證光伏產業ETF
南方東英中國醫療健康革新指數ETF
南方東英全球雲計算科技指數ETF
南方東英恒生科技指數ETF
南方東英科創板50指數ETF
南方東英恒生科技指數每日槓桿/反向產品
瀏覽更多ETF及槓桿反向產品：
歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！
1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：
2.《東網Money 18》facebook專頁：