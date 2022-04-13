首季港豪宅租賃市場淡靜　港島區租金最多料跌10%

第一太平戴維斯發表2022年第1季香港住宅租賃市場報告，香港爆發第5波新冠病毒疫情後，政府採取多項嚴格防疫措施，外籍人士因個人與工作生活受到較大的影響而持續離開香港，導致第1季度豪宅租賃市場極為淡靜，而3、4月出現離港高峰，大量外籍人士對措施失去耐性而返回原居地或前往新加坡，市場仍充斥不確定因素。

3個主要地區以港島區相對靠穩，首季租金下跌約2.6%，不過，港島住宅供應依然相對有限，尤其是半山及南區，但預期租金仍有可能下跌5%至10%。由於市場上的不確定性，加上加息風險及人口流失等因素，愈來愈多業主決定連同現有租約放售物業。

九龍及新界區豪宅租金所受壓較大，季內跌幅更為顯著，分別下跌約3.7%及4%，該行估計租賃成交量已下跌20%。

期內聯排別墅租金則下跌約1.5%，其中山頂及南區分別跌約2%及1.2%，由於同類供應稀少，主要業主依然未有動搖，季內僅錄得輕微租金變動。

儘管金融、保險、房地產和商業服務行業的失業率僅輕微變動，但外籍人士流出令服務式住宅市場受到影響，首季整體租金下跌約3.8%。酒店式單位及住宅式單位的租金分別跌3.6%及4.9%，入住率亦去年第4季度的66.5%，下跌至第1季的58.6%。

第一太平戴維斯亞太區研究及顧問諮詢部區域主管盛世民指出，外籍人士在3月加速離港，第1季度的租金偏軟，租金有可能在第2季度進一步下跌。