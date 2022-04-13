高力國際調整全年寫字樓租金預測至下跌5%

今年商業市場受變種病毒、地緣政治局勢緊張及股市波動等因素影響，有代理行對今年寫字樓租金預測由看升轉軚變看跌。高力國際發布《香港房地產市場2022年第一季研究報告》，市場多個出乎預期的不明朗因素，拖慢商業物業市場的復甦進度，該行今年初估計全年寫字樓租金將微升約1%，現調整至預計全年下跌約5%。

高力香港及大灣區研究部主管鄧淑賢指出，各種不確定性阻礙投資者和寫字樓租戶決策過程，減慢第一季寫字樓租賃和投資動力，寫字樓市場在今年首季整體空置率上升至10.9%，創過去十年新高，而整體租金則按季下跌約1.3%，其中港島區跌幅較明顯，中環與金鐘下跌約1.2%，而港島東則錄約2.1%跌幅，反觀九龍區抗跌力較強，其中尖沙咀和九龍東分別錄 1.6%及0.2%按季增長。

而整體寫字樓淨吸納量於第1季回升，達約15.7萬方呎，主要受惠去年底洽談並於今年完成的租賃個案，該行統計顯示，當中只有約32%新租賃樓面位於港島區。部分寫字樓空間約滿後騰出樓面，令核心商業區空置率在今年首季上升0.5個百分點至9.2%，而九龍東空置率保持平穩，錄約14.1%。

該行香港商業物業服務主管顏慧萍表示，減省開支為大部分企業租戶當前最大的任務，今年租賃活動主要由提升寫字樓空間使用率或整合所帶動。而今年將有約450萬方呎新供應，加上疫情等因素影響，香港與內地邊境開放時間未明朗，相信上半年營商氣氛及租賃市況會較緩慢，全年租金走勢由年初估計上升約1%，修正為按年下跌約5%。