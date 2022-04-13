道期升167點 美匯指數企100水平
2022年04月13日 16:11
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●美匯指數報100.33；港匯見7.8393；離岸人民幣(CNH)報6.3743；美元兌日圓報126.12；歐元企1.0838，英鎊處1.3000。金價報1,971美元。布油報104.32美元，紐油報100.05美元。比特幣企4萬美元水平。道指期貨升167點。
●市後關注點
20:30 美國3月生產物價指數(PPI)
22:00 加拿大央行公布議息結果
●恒生指數全日收報21,374點，升55點或0.26%。國企指數收報7,314點，升50點或0.69%；科技指數收報4,268點，升19點或0.45%。主板成交1,002億港元。https://bit.ly/38ABZMT
-滙豐研究：中海油完成A股上市，料可提升H股估值。
-傳阿里雲出現人事大變動，中國區總裁及多名高層離職。
-大摩指快手短期估值吸引，目標價110元。
●滬綜指收跌26點，傳媒娛樂股挫3.8%，生物製藥及水泥股同挫逾3%，地產股跌2%%。https://bit.ly/3KCz3O8
●中國經濟：
-中國經濟：3月出口按年增長12.9%，進口意外跌1.7%。
●巴爾金：聯儲局應盡快加息至中性區間之上水平。
●英國3月通脹率再升至7%，創30年來新高。
●專家分析：德俄貿易關係破裂影響深遠，或釀金融危機。
●美股：
-粉絲投降？女股神旗艦基金過去3周走資61億元。
-受制「清零」政策，Tesla上海廠可能要停工到6月。
-Twitter股東起訴馬斯克，涉延遲披露持股低價增持。
-供應鏈遇阻，和碩上海及昆山iPhone組裝廠停工。
-動視暴雪圖洗底，委任新高層主責實踐DEI理念。
●對抗通脹：
-應對通脹！新西蘭意外加息0.5厘。
●全球最大原油貿易商擬年底前停止交易俄國油品。