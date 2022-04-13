經絡按揭：3月按保宗數及金額連跌3個月後回升

經絡按揭轉介研究部及香港按揭證券公司資料顯示，3月份新批出按揭保險計劃貸款宗數為3,992宗，按月增62.3%，創3個月新高；金額為237.34億元，按月增74.3%，創4個月新高，同時宗數及金額均連跌3個月後回升。

3月份新取用按揭保險計劃貸款宗數1,334宗，按月微升0.5%；金額為72.51億元，按月微跌1%，金額創13個月新低。

對比去年同期，3月份新批出按揭保險計劃貸款宗數按年減少29.8%；金額按年減24.3%。而3月份新取用按揭保險計劃 貸款宗數按年減31.7%；金額則按年減32.1%。

今年首季新批出按揭保險計劃貸款宗數及金額錄得9,873宗及562.46億元，按年跌32.9%及30.1%，宗數及金額均創 2020年首季後的季度新低。至於今年首季新取用按揭保險計劃貸款宗數及金額錄得4,332 宗及239.42 億元，按年跌9.4%及8.3%，宗數及金額分別創2020年首季及次季後的季度新低。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，3月份新批出按保宗數及金額急升，相信因有幾個大型樓花盤陸續上會，加上「波叔Plan」帶動下，新批出按保宗數急升，並將反映於未來數月內的新取用按保宗數中。

他稱，現時疫情轉趨緩和，限聚措施將進一步放寬，發展商於今季開始積極推盤，加上二手睇樓及議價情況持續，將有助刺激樓市一二手交投，同時帶動按保數字有所回升。