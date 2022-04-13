【產經直播】港股處於上落格局？

隔晚美股向下，港股周三(13日)低開126點後，走勢反覆，最多升212點，最終收市報21,374點，升55點。美國通脹創40年新高，並擬最快於6月進行縮表，投資者倉位應如何調配？再多12隻中概股被美國證監會納入臨時除牌名單，對港股影響有幾大？恒指支持位喺邊？

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