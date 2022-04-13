【產經直播】港股處於上落格局？
2022年04月13日 16:27
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信誠證券聯席董事張智威
隔晚美股向下，港股周三(13日)低開126點後，走勢反覆，最多升212點，最終收市報21,374點，升55點。美國通脹創40年新高，並擬最快於6月進行縮表，投資者倉位應如何調配？再多12隻中概股被美國證監會納入臨時除牌名單，對港股影響有幾大？恒指支持位喺邊？
小米集團(01810)遭印度聯邦打擊金融犯罪機構調查其商業行為是否符合印度外匯法，小米盤中走勢反覆，收市靠穩升0.3%。此外，阿里巴巴(09988)旗下阿里雲有新一輪架構調整，多名高層辭任，收市跌0.5%，消息對兩者股價影響不大？投資者可以點部署？
另外，國際油價重上每桶100美元，上望空間仲有幾大？油股揀邊隻最好？國際金價做好，刺激金礦股亦受捧，紫金礦業(02899)升8%、山東黃金(01787)則升1.5%。金價上望空間仲有幾大？投資黃金揀ETF抑或個股比較適合？
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