報告：首季逾億元商業物業成交額及宗數分別跌45%及40%

本港第5波疫情爆發，今年首季商業物業投資活動明顯放緩。戴德梁行報告指出，期間逾億港元貴重成交總金額及宗數分別按季下跌約45%與約40%，表現仍優於2019及2020年同期。而今年第一季，不少投資客都趁低吸納零售物業，該類物業佔全季整體成交額達的37%，當中包括私人投資者以約6.5億買入荃灣樂悠居基座商場。

另一方面，2022年首季工業物業成交比2021年稍微放緩，市場上具長遠增長潛力的貨源已陸續被機構投資者爲主的買家吸納，季內其中一宗焦點成交為為私人投資者以約7億元購入新蒲崗工廈東傲6層樓面連命名權。此外，承接去季的強勢，酒店類型物業的交投依然活躍，第一季美國基金公司PGIM收購油麻地CASA 酒店，作價約5.9億元。

相反，寫字樓物業市場維持平靜，繼續受環球經濟及地緣政治等因素影響，商廈買賣成交佔季內總成交金額的15%。季內也錄得數宗寫字樓交易，包括本地老牌家族以約7.6億元將觀塘宏開中心售予SUN Mobile，以及有創科企業斥資近4億港元購入長沙灣甲級商廈荔枝角道888號自用，反映商廈市場買賣成交以用家爲主。

戴德梁行執行董事、香港資本市場主管高偉雄表示，本地投資者認為疫情期間反而是入市好時機，尋求機會以低價入手商業物業，以首季總投資金額計算，本地資金佔比近八成。而零售物業繼續成爲本地投資者最熱愛的物業類型，主要因爲投資者對通關後的零售市場感樂觀。第一季共錄得5宗大額零售物業成交，均由本地資金購入，其中兩項物業為社區商場，反映該類物業對投資者有一定吸引力。

相反，海外投資者繼續聚焦在工業和酒店物業，但他們在第一季的活動明顯較去年第四季減慢。隨著疫情在下半年陸續減退，跨境限制有望放寬，他預料，海外資金佔香港商業物業投資總額的比例將大大提高。