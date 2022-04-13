加拿大痛擊樓市 泡沫爆破一觸即發？

綜合報道，加拿大樓價高漲，財經專家擔憂形成下一場樓市泡沫！加拿大樓價按年升約20%，當地政府禁止外國人買樓、新建住屋的政策。

外媒指出，加拿大在七大工業國組織(G7)中是國民收入與樓價的差距最大的國家，主要城市溫哥華、多倫多也常被視為「有樓市泡沫化的危機」。該國統計局數據也顯示「房地產市場相當不公平」，該國10%的富人掌握約樓市總值的25%。

加拿大樓價於今年2月份再創新高，平均每棟售價約64.7萬美元，較去年漲幅高達20%，部分都市中心地段更上升近50%。專家分析，樓市危機或演變為長期抗戰，主要原因是低利率、市場投機者入場與新屋供應不足。

加拿大執政自由黨承諾實施，限制外國人購買該國房屋禁令；同時斥約80億美金的預算加速建設新住屋。

外媒報道，加拿大央行為應對通脹問題，將基準利率從0.5%升至1%，市場料國際還會有連續六波的加息計劃。有經濟學家分析，加息措施令根本沒有人能負擔融資成本，導致房地產買家購買力下降25%，部分樓價出現下跌狀況。但財經專家指，利率持續上升的狀況肯定會產生衝擊，目前已有不少投資者釋出所持物業，但若釋出速度過快，恐造成樓市泡沫破裂，形成下一波嚴重的經濟衝擊。