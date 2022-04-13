世銀總裁：減少依賴中國供應鏈　對全球都好？

世界銀行總裁David Malpass周二(12日)表示，世界各國努力令供應鏈多元化，同時減少依賴中國，更指「可能對大家都是好事」。

David Malpass在華沙的活動上表示，烏克蘭戰爭及中國為應對新冠疫情實施封城措施，進一步影響世界經濟復甦。跨境貿易對全球經濟仍然很重要，中國作為世界第二大經濟體，在商品的消費者和生產者都能發揮重要作用。他強調，中國需要成為全球貿易系統中其他國家共享的價值系統的一員，但他「不知道這是否會實現」。

在內地動態清零政策下，上海的封城措施對全球供應鏈造成衝擊。Malpass指，由於防疫封鎖與房地產債務問題，中國經濟正遭遇挫折，全年經濟增長預期遭到下調。他補充，世界銀行繼續與中國合作良好，中國是大股東及借款國，其對世界銀行融資的使用正在減少。世銀還會與中國密切合作，以提高其對發展中國家貸款的透明度。

他說，「世界需與中國互動，承認這一點這對世界是重要的，且重要性正在增加。」他還提及，他不相信世界面臨新的「布雷頓森林時刻 (Bretton Woods moment)」。他認為，以美元為核心的體系「運作非常良好」。