西九文化區簽訂40億元可持續發展表現掛鈎貸款

西九文化區管理局宣布，簽訂首筆可持續發展表現掛鈎貸款，為期三年，總額達40億港元，並錄得超額認購。同時為本港首間法定機構及首間藝術文化機構簽訂可持續發展表現掛鈎貸款協議。

西九文化區管理局董事局主席唐英年表示，樂見銀行業界對西九文化區管理局首筆可持續發展表現掛鈎貸款反應熱烈，而可持續發展表現掛鈎貸款與西九文化區規劃及營運的可持續發展目標一致，是次貸款安排是西九邁向可持續融資發展重要的里程碑。

有關貸款協議包括定期及循環信貸、聯合貸款，所得款項將用作當局的一般營運開支及再融資等，以支持西九文化區發展。管理局會繼續利用西九的地理位置及與文化藝術設施之間產生的協同效應，發掘和釋放西九商業土地的發展潛力。

在有關貸款協議下，如管理局在三年貸款期內達至預定的環境、社會和管治(ESG)目標，包括綠色建築認證、為殘疾人士及弱勢社群提供無障礙服務，及為青少年提供藝術及文化學習活動，將符合資格享有分層優惠貸款利率。

定期及循環信貸由滙豐銀行及渣打銀行任聯席全球協調銀行及可持續發展結構銀行。至於聯合貸款，則有9間不同地區的銀行參與，除了上述兩間銀行外，還包括交通銀行、恒生銀行、中國工商銀行、瑞穗銀行、三井住友銀行、中銀香港，以及中國建設銀行。

滙豐香港區行政總裁林慧虹表示，西九文化區管理局將可持續發展目標融入財務策略，並訂下一系列環境和社會影響相關、進取兼全面的目標，將進一步協助推動香港作為亞洲綠色金融樞紐的發展。

渣打香港行政總裁禤惠儀指，此筆可持續發展表現掛鈎貸款是香港可持續發展貸款市場的又一重大成就。香港的可持續發展債務市場正迅速增長，於2021年達到206億美元。隨着香港目標在2050年或之前達到淨零碳排放，預期更多本地企業和機構將尋求可持續發展融資方案。