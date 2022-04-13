內地倡遏NFT金融化證券化傾向　防範風險

內地媒道，中國互聯網金融協會、中國銀行業協會、中國證券業協會發布關於防範NFT相關金融風險的倡議，以防範金融風險、保護消費者合法權益、維護行業健康生態。

倡議指出，近年中國NFT市場持續升溫，NFT作為一項區塊鏈技術創新應用，在豐富數字經濟模式、促進文創產業發展等方面顯現出一定的潛在價值，但同時也存在炒作、洗錢、非法金融活動等風險隱患。

倡議提出，堅決遏制NFT金融化證券化傾向，從嚴防範非法金融活動風險，自覺遵守以下6項行為規範：

1、不在NFT底層商品中包含證券、保險、信貸、貴金屬等金融資產，變相發行交易金融產品。

2、不通過分割所有權或者批量創設等方式削弱NFT非同質化特徵，變相開展代幣發行融資（ICO）。

3、不為NFT交易提供集中交易（集中競價、電子撮合、匿名交易、做市商等）、持續掛牌交易、標準化合約交易等服務，變相違規設立交易場所。

4、不以比特幣、以太幣、泰達幣等虛擬貨幣作為NFT發行交易的計價和結算工具。

5、對發行、售賣、購買主體進行實名認證，妥善保存客戶身份資料和發行交易記錄，積極配合反洗錢工作。

6、不直接或間接投資NFT，不為投資NFT提供融資支持。

三協會呼籲，消費者應樹立正確的消費理念，增強自我保護意識，自覺抵制NFT投機炒作行為，警惕和遠離NFT相關非法金融活動，切實維護自身財產安全。如發現相關違法違規活動，應及時向有關部門舉報。