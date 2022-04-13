報告：3月50大甲級商廈僅錄1宗成交　為兩年半最少

受第5波疫情影響，寫字樓市場表現仍然疲弱。美聯工商舖資料研究部發表的《商廈快訊》報告指出，3月50大指標甲級商廈成交量繼續下跌，3月僅錄1宗買賣，是自2019年9月以來的兩年半最低。而上月亦未有錄得逾億元成交，為2020年7月以來首次。

該報告又顯示，上月甲廈售價按月升約0.9%，當中中環甲廈售價表現較突出，按月升約3.1%，帶動該區平均呎價升至33,202港元。而乙級商廈售價持續向下，按月跌約0.6%。租金方面，3月甲廈及乙廈租金雙雙下跌，分別按月跌約0.5%及約0.4%。

整體甲廈空置率仍偏高，最新見約9.3%，當中上環空置率更由2021年12月的約7.8%，持續上升至2022年3月的約8.9%，在3個月內累漲約1.1個百分點。而東九龍空置率在連跌四個月後回升，上月高見約14.4%。

美聯工商舖營運總監兼商業部董事翁鴻祥表示，疫情爆發令商廈活動減少，寫字樓市場持續低迷，不過，隨着第5波疫情逐漸緩和，加上今年將陸續有新甲級寫字樓落成，預料市況會好轉，商廈買賣及租賃活動將逐步增加。