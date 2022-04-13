俄烏戰爭中斷生鐵供應　美鋼材價飆升近5成

鋼材原料--生鐵價格隨俄烏戰爭中斷供應鏈而飆升，導致美國鋼材價格也攀升，令業者另尋生鐵供應商。外媒報道，據標普全球的價格調查，熱軋鋼板的現貨價格自3月1日以來，已上升48%達到每噸1,480美元。

市場顧問公司World Steel Dynamics行政總裁英格林表示，「鋼價的上升與俄烏戰爭有直接關係。」據美國普查局數據，美國去年進口的600萬公噸生鐵中，三分之二來自俄羅斯及烏克蘭。鋼鐵業界主管指，俄烏戰爭的爆發導致烏克蘭出口中斷，進口商亦已停向俄國採購。

在美國的廢鋼供給吃緊之際，生鐵供應緊張已促使鋼鐵業者急於由巴西、印度等國尋找新供應商；與此同時，生鐵價格已上升近一倍。

據標普全球商品洞察(S&P Global Commodity Insights)數據，1月份以來，美國生鐵價格已上升74%至每公噸940美元。

印度JSW鋼鐵美國分公司的董事金達爾表示：「取得材料確實讓人憂心。美國生鐵和廢鋼短缺已導致價格上升。」美國生產的鋼鐵約70%透過電爐融合生鐵及廢鋼來製造，因此特別仰賴廢鋼和生鐵。美國去年的生鐵進口量比2019年增加20%。