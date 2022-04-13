首季月租1.5萬以下住宅租賃佔42.3%　創近4季新高

今年首季月租1.5萬港元以下住宅租賃成交比例有上升的迹象。美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，以該行促成的租務個案計算，首季租金1.5萬元或以下比率佔整體個案約42.3%，較去年第四季約35%，增加約7.3個百分點，創近4季新高。主因除了因租金回落之外，亦與首季新晉物業有不少該類租務個案有關，如將軍澳日出康城MONTARA、MARINI及SEA TO SKY、屯門恆大．珺瓏灣、元朗PARK YOHO，以及天水圍WETLAND SEASONS PARK等新落成物業。

而今年首季月租逾2萬元比率則錄約29.7%，較去年第四季約36.1%，按季減少約6.4個百分點，同時，也是自2016年首季以來首次跌穿3成水平，創6年新低。至於月租逾1.5萬至2萬元的租賃個案比率約28%，按季少約0.9個百分點，創近4季新低。

據美聯「租金走勢圖」，3月份以實用面積計算的私人住宅平均呎租報約34.28元，按月續跌約1%，而首季累計則跌約2%。租金已連跌6個月，累積下跌約3.5%，並創自去年4月後的11個月新低。