內地封控重創全球供應鏈　閉環管理難維持

綜合報道，周三(13日)報道，中國阻止新冠疫情傳播的防疫政策，令高速公路及港口運輸堵塞、工人滯留、工廠停工，由電動汽車到iPhone等商品的生產中斷，威脅全球供應鏈。

雖然部分工廠試圖通過將工人隔離的閉環管理來解決問題，但情況變得愈來愈難以維持，令採購工作變得複雜。有知情人士透露，富士康於上海接壤的昆山工廠正處於閉環狀態，但只能以60%的產能運行。對此，富士康沒有回應置評。

周三，30多家台灣公司表示，因為中國東部地區的防疫措施，至少在下周前工廠暫停生產。早前，德國汽車零部件巨頭博世暫停上海及長春的工廠，同時將另外兩家工廠置於閉環營運狀態。周二(12日)，組裝蘋果iPhone的和碩公司停止在上海及昆山的業務。

德國鋅建築材料製造商Rheinzink亞太區首席執行官Sven Agten稱，物流方面的挑戰令在上海的倉庫和製造工廠無法實現閉環，料4月甚至5月的銷售額將為零。

有研究發現，按GDP計算的中國100個最大城市中，有87個實施某種形式的隔離限制。卡車運輸所受打擊尤其嚴重，導致物流混亂和延誤出貨，同時推高價格。