恒大旗下稱已復工復產 全國推售特價樓套現
2022年04月13日 20:22
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正尋求敲定債務重組方案框架、仍在停牌的中國恒大(03333)，旗下珠三角公司透過社交平台表示，各地區公司陸續有項目恢復銷售，其中成都恒大天府半島近日開盤熱賣16.8億元人民幣(下同)。此外，恒大全國413個樓盤也推出2,000套特價現樓，以及8,000套特價樓花的銷售。
珠三角公司周三(13日)表示，有63個在建項目已全面實現復工復產，復工率100%。廣州、佛山、惠州、清遠、陽江、梅州等城市十多個項目復工人數達標率超100%。此外，佛山恒大珺庭、湛江恒大外灘、順德恒大江灣、清遠恒大銀湖城、肇慶恒大西江名郡等多個項目陸續交付。
其他房企銷售數據方面，世茂集團(00813)公布，上月合約銷售為73.4億元，按年急挫75.93%，合約銷售面積則跌73.61%至45.38萬平方米，月內平均銷售價格為每平方米16,172元，按年跌8.79%；該企首季銷售總額按年仍跌67.23%至僅221.2億元。至於合景泰富(01813)上月預售額為45.33億元，按年跌56%，預售建築面積跌53%至24.3萬平方米。
此外，外媒引述消息指，碧桂園(02007)正在就可能發行的最多10億元人民幣債券評估投資者興趣，擬議發行旳票據為2026年到期，在2024年可回售，票面利率指示性區間為4.6厘至5.8厘，而發行交易仍取決於市場情況，預計將於4月底完成，集資所得料用於債務再融資。