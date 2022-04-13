投資者出動掃貨！東堤灣畔套三房減至958萬易手

近日二手平盤被快速消化，投資者都開始出動搶購「減價貨」。東涌東堤灣畔套三房單位，減價42萬元，獲投資者以958萬元購入。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯李聖智稱，柴灣杏花邨25座高層1室，實用面積約614方呎，三房間隔，擁全海景，獲外區客垂青，並斥1,133.8萬元購入，呎價約18,466元，原業主於2011年9月以約620萬元購入，轉手帳面獲利約513.8萬元，物業升值約83%。

●美聯周永業表示，筲箕灣峻峰花園A座中層3室，實用面積約450方呎，兩房間隔，獲上車客以730萬元購入，呎價約16,222元，屬市場「筍價」，原業主於2012年8月以約410萬元購入，轉手帳面獲利約320萬元，物業升值約78%

●中原李百達指，鰂魚涌太古城4月錄得16宗買賣，較3月同期大增約1.29倍，屋苑華山閣高層H室，實用面積約689方呎，三房間隔，以1,308萬元易手，呎價約18,984元，買家屬於換樓客。

●中原劉子峻透露，鰂魚涌康怡花園K座低層8室，實用面積約624方呎，三房間隔，望內園景，以1,010萬元易手，呎價約16,186元，新買家屬於用家。

●美聯蕭俊健指，鰂魚涌居屋康山花園1座高層D室，實用面積約484方呎，兩房間隔，家長客為方便接送子女上學，議價後於已補價自由市場以790.8萬元購入，較開價約820萬元，減價約29.2萬元，呎價約16,339元。

●中原袁廣達透露，鰂魚涌南豐新邨4月至今錄11宗買賣，較上月同期升10倍，平均實用呎價約15,318元，屋苑8座低層A室，實用面積約570方呎，三房間隔，以815萬元易手，呎價約14,298元。

●美聯江雲龍指，北角富澤花園4月已錄約4宗買賣，包括富達閣低層E室，實用面積約645方呎，套三房間隔，叫價約1,030萬元，同區租客多次參觀後，議價後終斥1,003.8萬元承接，呎價約15,563元。

●世紀21日昇蔡嘉駿稱，北角康華大廈低層D室，實用面積約588方呎，三房設計，望園景及海景，上月開價840萬元，最終減價50萬元，以790萬元獲承接，呎價約13,435元。

●世紀21北山嚴智贇表示，北角百福花園景福閣低層G及H室，實用面積約1,165方呎，屬於原則相連四房大單位設計，成交價達1,480萬元，呎價約12,704元，新買家為區外換樓客。

●中原張偉光稱，大坑光明臺2座高層C室，實用面積約800方呎，三房間隔，望海景，以1,962萬元連租約易手，呎價約24,525元，新買家屬於投資客，單位現時租金3.6萬元，租金回報約2.2厘。

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九龍區

●中原黃惠霞表示，荔枝角美孚新邨4月暫錄約22宗買賣，按月急增約1.75倍，屋苑2期吉利徑21號高層A室，實用面積約459方呎，套一房間隔，去年10月以730萬元放售，2月底調整至640萬元，外區上車客多次還價，終以604萬元成交，呎價約13,159元。

●中原程智聰指，長沙灣一號‧西九龍4月暫錄兩買賣，平均實用呎價約15,679元，屋苑2座中層A室，實用面積約973方呎，套四房間隔，擁內園景，以1,565萬元成交，呎價約16,084元，新買家為外區客。

●香港置業張仲賢表示，西南九龍浪澄灣6座中層A室，實用面積約550方呎，兩房間隔，享海景，以月租2.4萬元放盤約半個月，獲同區客接洽，經議價後減價1,000元，以約2.3萬元租出，呎租約41.8元。

●利嘉閣甘尚德稱，君滙港1座中高層B室，實用面積約846方呎，套三房連儲物室間隔，成交價2,080萬元，呎價約24,586元，現時同類型單位約有6個單位放售，入場價由1,900萬元起。

●中原鍾家豪透露，大角咀形品‧星寓中層E室，實用面積約370方呎，一房間隔，享海景及市景，最新以749萬元易手，呎價約20,243元，新買家為同區租客，見近日做價回軟，議價後決定加快入市作新居。

●利嘉閣黃育華表示，黃大仙鑽嶺低層D室，實用面積約211方呎，一房間隔，最初叫價460萬元，議價後以448萬元沽出，呎價約21,232元，屋苑現時約有45個單位放售，叫價由380萬元起。

●美聯黃家樂表示，黃大仙現崇山1座頂層複式戶，實用面積約2,533方呎，連560方呎平台，及575方呎天台，屬四房雙套連工人套間隔，單位放盤約1星期即獲承租，每月租金9.4萬元，較原叫價10萬元，調減6,000元，減幅6%，呎租約37.1元。

●香港置業胡國安稱，牛頭角利基大廈B座高層5室，實用面積約312方呎，一房間隔，望內園景，以1.3萬元放租後，獲同區客洽詢，雙方經議價後減價1,500元，以約1.15萬元租出，呎租近36.9元，高市價約5%。

●香港置業吳仁傑表示，啟德一號1座高層J室，實用面積約833方呎，三房間隔，以約3.1萬元放租約1個月後，吸引同區客洽詢，減價3,000元，以2.8萬元租出，呎租約33.6元，新租客為家庭客，並斥5,500元同時租入1期單號車位。

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新界區

●中原黃宏超稱，東涌區4月累錄約28宗二手買賣，當中東堤灣畔暫錄6宗，包括5座低層A室，實用面積約772方呎，套三房間隔，享內園及海景，叫價1,000萬元，累減42萬元，現以958萬元沽出，呎價約12,409元，新買家為投資客。

●中原范德輝指，房協青衣綠悠雅苑1座高層A室，實用面積約550方呎，兩房間隔，未補價第二市場叫價710萬元，議價後以698萬元沽出，呎價約12,691元，新買家為區內公屋戶，趕於新一批白居二出爐前換樓。

●中原黃國強表示，青衣盈翠半島4月累錄11宗買賣，相比上月6宗急增逾八成，三房大單位佔9宗，屋苑2座低層B室，實用面積約756方呎，套三房連儲物房間隔，享內園景，去年11月放盤價為1,360萬元，日前最新叫價1,240萬元，終以1,225萬元沽出，呎價約16,204元，新買家為用家。

●中原陳輝麟指，青衣區4月已錄得約48宗二手買賣，成交量屬5個月以來最多，盈翠半島2座低層D室，實用面積約767方呎，套三房連儲物房間隔，開價1,550萬元，終以1,328萬元沽出，呎價約17,314元，較主要銀行估價低約4%。

●中原黃仲賢透露，荃灣爵悅庭東爵軒低層G室，實用面積約475方呎，兩房間隔，享山景，叫價800萬元，議價後共減15萬元，以785萬元成交，呎價約16,526元，新買家為首置客，屋苑4月累錄3宗買賣，已追平上月全月。

●祥益黃文樂透露，屯門寶怡花園2座低層G室，實用面積約415方呎，兩房間隔，原業主增加議幅，減價12萬元，獲買家決定以508萬元購入作自住之用，呎價約12,241元，屬市場價成交。

●祥益林偉光表示，屯門綠怡居2座高層D室，實用面積約482方呎，兩房間隔，新買家見單位附裝修，可即買即住，加上原業主由開價600萬元，累減20萬元，以580萬元售出，呎價約12,033元。

●祥益邱家邦指，屯門居屋悅湖山莊10座高層C室，實用面積約592方呎，新買家為同屋苑客，考慮到熟悉區內環境以及搬遷方便，加上原業主有意換樓，累積減價30萬元，遂便決定於已補價自由市場以580萬元購入上址換樓，呎價約9,797元。

●祥益黃慶德表示，屯門居屋龍門居14座低層B室，實用面積約484方呎，兩房間隔，獲區內客垂青，考慮到家人居於附近屋苑，方便照應，加上單位附設裝修，而原業主由開價600萬元，累減15萬元，於已補價自由市場以585萬元購入，呎價約12,087元。

●中原劉俊雄稱，屯門居屋兆禧苑A座中層13室，實用面積約363方呎，一房開則，現為兩房，享海景，附裝修及全屋家電，放盤不足12小時，極速於已補價自由市場以438萬元沽出，呎價約12,066元，新買家為區內分支家庭。

●美聯蘇哲熙表示，天水圍嘉湖山莊4月暫錄近30宗買賣，包括賞湖居5座中層F室，實用面積約449方呎，兩房間隔，開價約555萬元，象徵式減價2萬元，以553萬元成交，呎價約12,316元，原業主於2018年12月以約440萬元購入，帳面獲利約113萬元。

●美聯鄧涇渭透露，元朗朗晴居1座高層C室，兩房間隔，實用面積約578方呎，兩房設計，吸引區內用家洽購承接，原業主早前叫價約730萬元放盤，議價後以710萬元成交，呎價約12,284元。

●中原劉喜燕指，元朗錦綉花園4月至今暫錄約14宗成交，追近上月全月錄約19宗，該盤荔枝北路單號屋，實用面積約950方呎，議價後售1,402萬元，呎價約14,758元，新買家為外區換樓客。

●美聯馮根明表示，元朗RESIDENCE譽88第1座低層F室，兩房間隔，實用面積約463方呎，外區首置客睇樓兩次即決定入市，經過議價後，以680萬元購入，較開價低近3%，呎價約14,687元。

●美聯陳梓彬稱，上水皇府山8座高層C室，實用面積約503方呎，兩房間隔，買家斥資757萬元購入，呎價約15,050元，略高於市價，原業主在2018年12月以600萬元購入，持貨約3年多帳面獲利157萬元，物業升值約26%。

●世紀21奇豐蔡惠娟透露，粉嶺公屋華明邨禮明樓低層18室，實用面積約443方呎，兩房間隔，望內園景，已補價自由市場開價410萬元，放盤1星期，減14萬元，獲內區分支家庭洽購，成交價396萬元，呎價約8,939元。

●中原陳敬天指，粉嶺上水區本月至今暫錄約50宗成交，較上月同期錄約16宗明顯增加，其中粉嶺名都暫錄約3宗，屋苑1座中層D室，實用面積約454方呎，兩房間隔，開價約610萬元，議價後以600萬元獲承接，呎價約13,216元，原業主於2019年以570萬元購入，持貨約3年帳面獲利約30萬元，單位升值約5.3%。

●世紀21奇豐陳偉康透露，粉嶺碧湖花園2座低層C室，實用面積約441方呎，兩房間隔，放盤3星期，叫價580萬元，減價23萬元或4%，獲同區上車客以557萬元承接，呎價約12,630元，屋苑4月暫時錄得4宗買賣。

●中原李嘉龍指，大埔白石角天鑽4月暫錄約1宗買賣，包括8座中層A室，實用面積約628方呎，三房間隔，叫價約950萬元，連租約零議價沽出，呎價約15,127元，新買家為長線投資者，依租約月租約2萬元計，料享約2.5厘租金回報，原業主則於2019年以868.6萬元購入，持貨約3年帳賺約81.4萬元。

●美聯周南輝透露，大埔廣場1座高層I室，實用面積約377方呎，兩房間隔，望園景和山景，6個月前開價535萬元，累減近5%至510萬元後，獲區內分支家庭承接，呎價約13,528元，原業主在2003年6月以65萬元購入，持貨近19年帳面賺445萬元。

●世紀21宇田蔡偉文表示，大埔大埔中心3座低層A室，實用面積約409方呎，兩房間隔，原先開價550萬元，最終減價約8%成交，獲用家以507萬元承接，呎價約12,396元。

●中原黎宗文指，沙田第一城4月暫錄約21宗買賣，對比上月同期增加約2.5倍，屋苑最新錄14座高層A室，實用面積約819方呎，套三房間隔，叫價約1,328萬元，及後減至1,250萬元，日前議價後以1,210萬元易手，呎價約14,774元。

●中原余震楠表示，沙田市中心4月暫錄約17宗買賣，其中好運中心暫錄約8宗，椰林閣中層C室，實用面積約443方呎，兩房間隔，叫價約710萬元，日前議價後以698萬元易手，呎價約15,756元，新買家為用家。

●中原侯惠良指，沙田大圍區4月已錄過百宗成交，沙田碧濤花園本月暫錄8宗，包括2期怡景閣中層B室，實用面積約912方呎，套三房間隔，開價約1,160萬元，議價後以1,070萬元易手，呎價約11,732元。

●世紀21奇豐周淑萍稱，沙田碧濤花園富臨閣低層F室，實用面積約812平方呎，原先開價990萬元，放盤1年半，減幅約6.1%，累減60萬元，獲買家以930萬元承接，呎價約11,453元。

●中原歐偉基表示，大圍名城4月暫錄約15宗買賣，對比上月全月錄5宗成交大幅上升，其中盛薈2座北翼低層B室，實用面積約958方呎，套四房間隔，開價約1,600萬元，經議價後以1,515萬元獲承接，呎價約15,814元，新買家為換樓客。

●中原陳韻兒表示，大圍曉翠山莊剛錄本月首宗買賣，屋苑8座中層D室，實用面積約817方呎，套三房及工人房間隔，開價約1,200萬元，議價後連車位以1,076萬元售出，呎價約13,170元，新買家為用家。

●世紀21奇豐黃宗信指，馬鞍山嘉華星濤灣2座中層B室，實用面積約540方呎，兩房間隔，享海景，放盤1個月，原先叫價980萬元，微減18萬至962萬元獲買家承接，減幅約2%，呎價約17,815元。

●世紀21奇豐蔡蓓表示，馬鞍山居屋錦泰苑E座低層1室，實用面積約650方呎，三房間隔，望園景，未補價第二市場叫價700萬元，放盤7個月，減價100萬，終以600萬元沽出，減幅約14.3%，呎價約9,231元。

●中原陳鴻霆稱，馬鞍山區4月暫錄約48宗二手買賣，其中聽濤雅苑9座中層E室，實用面積約745方呎，套三房間隔，開價約1,000萬元，議價後以978萬元易手，呎價約13,128元，新買家為用家。

●世紀21奇豐廖振雄指，西貢大網仔嘉翠苑單號屋全幢，實用面積約1,661方呎，套三房連工人房間隔，連1,761方呎花園，開價2,500萬元，減440萬元，獲用家以2,060萬元承接，減幅達17.6%，呎價約12,402元。

●中原柯勇透露，將軍澳南豐廣場4月暫錄3宗買賣，單位1座低層H室，實用面積約724方呎，套三房間隔，以1,035萬元易手，呎價約14,296元，原業主於2009年10月以420萬元購入，持貨約12年半帳面獲利615萬元，單位期內升值逾1.4倍。

●利嘉閣鄧達榮表示，將軍澳新都城1期1座中層D室，實用面積約420方呎，兩房間隔，成交價738萬元，呎價約17,571元，原業主於2011年2月以約298萬元購入，持貨約11年帳面獲利440萬元，期內升值近1.5倍。

●利嘉閣溫錦華指，將軍澳維景灣畔8座高層H室，實用面積約653方呎，套三房間隔，成交價1,248萬元，呎價約19,112元，該盤4月暫錄5宗二手買賣，現時約有135個單位放售，入場費由750萬元起。

●美聯林振聲稱，將軍澳維景灣畔11座低層A室，實用面積約657方呎，三房間隔，望山景，原業主移民，單位原先放盤叫價1,155萬元，獲換樓客承接自用，議價後降至1,145萬元成交，調減10萬元，呎價約17,428元，原業主於2018年6月以1,145萬元購得，帳面平手沽出。

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