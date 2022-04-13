三盤齊發！發展商蜂擁部署開盤搶客

疫情緩和，發展商蜂擁部署開盤搶客，三個全新盤齊齊起動。元朗錦上路站項目披露戶型分布，料短期內推出市場。至於另外兩個新盤均位於九龍區，銷售進入直路的啟德項目明日即將開價，而旺角項目繼今日(13日)公布命名後，全速推盤，最快明日上樓書。

●錦上路站柏瓏I 最細一房單位339方呎起

發展商指，項目提供715個住宅單位，戶型涵蓋一房至三房，並以一房及兩房為主打，佔全盤單位約84%。戶型面積方面，一房單位實用面積由339至386方呎，有214伙，佔全盤約30%。兩房單位實用面積由455至557方呎，有389伙，佔全盤約54%。另有小量三房單位，實用面積由727至769方呎，有112伙，佔全盤約16%。該盤為港鐵錦上路站大型住宅項目，據悉，項目會所面積為港鐵住宅項目最大。

●旺角利奧坊‧壹隅提供614伙 最快明日上樓書

韓家輝稱，項目戶型涵蓋開放式至三房間隔。當中，開放式單位有84伙，一房單位有443 伙、兩房單位有86伙，三房僅1伙。而項目預計關鍵日期為2024年5月29日。樓盤設於尖沙咀美麗華廣場的示範單位及售樓處已準備就緒。

●啟德MONACO MARINE明日開價

會德豐地產發展的啟德MONACO MARINE銷售如箭在弦，該公司常務董事黃光耀表示，項目將於明日(14日)公布首張價單，預料會提供實體及線上收票以方便準買家。該盤的展覽廳亦已為CLUB WHEELOCK會員預備了復活節活動。

該公司總經理(業務拓展)楊偉銘稱，項目設有佔地逾3萬方呎的戶外園林、而會所設施包括長約60米的戶外泳池，24小時健身室備有拉筋機等專業器材。該公司總經理(市務)陳惠慈透露，項目設有Zoom Saloon私人工作間，向住戶提供手提電腦、平板電腦等租借服務，為需要在家工作的住戶提供便利。

●何文田St. George's Mansions三房8,000萬元招標沽

據悉，該盤至今累售13伙，套現逾19億元。而項目近日已拆棚， 預計關鍵日期為2022年8月31日。信和置業營業部集團聯席董事田兆源指，近日樓市氣氛回暖，豪宅成交表現最為突出，現正全力準備港鐵錦上路站柏瓏I銷售部署，預期市場對鐵路項目反應更熱烈。

●白石角朗濤頂層複式連天台戶逾1.02億沽出雙破頂

該單位為第1座15樓及16樓B室，實用面積2,711方呎，設有四個套房，採複式設計，享有海景，連442方呎平台及1,123方呎天台，連同2個車位沽出，成交呎價約37,813元。資料顯示，新買家採用720天備用二按提前入住付款計劃入市。

●旺角利奧坊‧凱岸一房售776萬元

●旺角傲寓聯同中原推置業優惠

●大學閣推2伙四房周日起招標發售

華懋集團西半山旭龢道42號大學閣，將於周日(17日)起招標發售2伙三房單位。上述為第1座7樓A室及B室，實用面積同為1,584方呎，間隔同為四房連工作室，設私人升降機大堂。招標期由4月17日至4月30日，期間每日下午1時招標，下午2時截標。

●屯門NAPA周日招標發售1座洋房

會德豐地產旗下屯門NAPA，落實周日(17日)招標發售C18號洋房。該洋房實用面積2,061方呎設有三房及儲物室，連822方呎花園及585方呎天台。招標期為4月17日及4月20日。