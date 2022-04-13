【全球貨幣戰】紐國加息半厘自保　圓匯續貶經濟陷困局

美國債息向上，影響力席捲全球，連在南半球的新西蘭都要突然加息半厘，至1.5厘，以防貨幣貶值所帶來的輸入性通脹，有關加幅大於市場預期的0.25厘，更是過去22年來加得最狠的一次。反觀長期採取貨幣寬鬆政策的日本，其貨幣日圓顯著受壓，見20年以來的新低126.2。由於日本為能源進口國，在圓匯貶值和制裁俄羅斯的雙重壓力下，未來經濟難言樂觀。

回顧過去逾20年，新西蘭的利率政策都是減多加少。不過，近期其通脹升至30年以來高位5.9%，令其貨幣政策轉向。大華銀行指出，新西蘭已是自去年10月後，連續4次央行政策會議後加息，累計加幅達1.25厘。本次加息半厘，相信是要將其貨幣緊縮政策推前。該國央行在本次加息後沒有舉行記者會，只以書面道，適當加息後會繼續按步收緊貨幣環境，以最好地維持價格穩定，並支持可持續的最大就業。

事實上，雖然通脹高企，但該國面臨樓價下跌和消費信心不足的問題，故大華銀行相信，為防經濟硬着陸，新西蘭將會在5月和7月的議息會議暫緩加息，在8月會議觀察更多經濟數據後再作決定；又預測未來7個季度，該國將每季加息0.25厘，即至2023年尾息率會升至3.25厘。

市場分析認為，隨着新西蘭加息後，將會有更多亞太地區央行參與加息行列，令新一輪的全球貨幣戰更沸沸揚揚。

然而，全球第三大經濟體日本卻要被迫反其道而行。同以10年期國債孳息率計，美日利差已擴大至近2.5厘，日圓貶值似乎變得順理成章，圓匯周三(13日)一度跌至2020年5月以來新低的126.2。

日本經濟部長高橋哲史在日媒刊登文章，指出日本央行總裁黑田東彥在20年前曾批評中國讓人民幣貶值，向日本輸入通縮，其時黑田為財務省的財務官。黑田後來在2013年3月當上現時的職位至今，啟動了被稱為「異次元」的史無前例大膽貨幣寬鬆。除了提出2%的通脹目標外，還承諾在日本經濟擺脫通貨緊縮之前維持相關政策。

可是9年過去，通脹目標未達，今年2月日本通脹僅0.6%，高橋認為，如果遵守目標承諾，將很難使貨幣政策轉向緊縮。更何況今夏有日本參議院選舉，執政黨在政治壓力下，貨幣沒有緊縮的餘地。連希望增加出口的美國，也日漸對日圓貶值顯示不滿。

由於日本大量依賴俄羅斯進口煤炭和石油，目前商品價格向上，加上日本加入其盟友一齊制裁俄羅斯，在圓匯貶值之下，很可能令其生產價格向上，影響製造業和經濟。

如果連第三大經濟體在本次貨幣戰都陷入危機，更遑論其他新興市場和小國。東吳證券首席宏觀分析師陶川在其報告中指，無論是美匯指數站上100，還是美元和美債收益率同步大幅上漲，往往會帶來市場動盪、滋生新興市場危機，斯里蘭卡近期由經濟引發的社會動盪正是一例。

他認為，擁有商品資源可供出口的國家例如巴西和南非，可受惠於本次美元和商品價格雙雙上升，帶動出口。可是智利、秘魯、哥倫比亞等礦物或能源資源豐富但糧食匱乏的國家依舊較為脆弱，國際收支和通脹壓力大的國家亦會面臨較大壓力，其中馬來西亞有潛在風險。如再疊加糧食價格飆升，北非和中東將會成為受衝擊的重災區。