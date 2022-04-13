內地3月對俄進口數字飆升　美元計價出口恐「清零」

俄烏戰爭激化全球貿易戰！內地3月份以人民幣計價的出口額按年增長12.9%，增速較2月反彈8.8個百分點，惟仍遠低於1月時的21%，期內進口按年倒退1.7%，但來自俄羅斯的進口就大增，反映中俄聯盟變得更為牢固。不過，受累疫情影響，專家估計內地出口接下來將急劇轉弱，以美元計價的出口更恐「清零」。國務院周三(13日)已放風降準，似乎打算放寬貨幣政策以提振實體經濟。

現時中國經濟表現很大程度取決於出口，惟外部環境愈發複雜嚴峻之際，野村證券中國首席經濟學家陸挺則指出，中國正面臨最嚴重的一波新冠疫情，以及自2020年春季以來最嚴厲的封鎖措施，導致工廠營運、公路運輸和港口運作嚴重中斷，預計本月以美元計的出口增長將跌至零水平，進口更可能倒退3%。上月原油、鐵礦石、銅、煤和大豆進口量進一步減少，固然與港口受阻有關，但也反映經濟疲弱。

儘管野村估算內地本月仍能錄得470億美元的貿易盈餘，跟上月的473.8億美元差不多，承接首季貿盈按年擴大40.04%至1,629.42億美元的強勢，但經濟下行是不爭事實。國務院稱將會「適時運用降準(降低存款準備金率)等貨幣政策工具」，進一步加大對實體經濟，尤其是向受疫情嚴重影響的中小微企業及個體工商戶提供支持，並提及「鼓勵撥備水平較高的大型銀行有序降低撥備率」，潛台詞就是讓他們加緊放貸。

回顧中國人民銀行去年7月及12月宣布全面降準「放水」共兩萬億元人民幣(下同)以上，國務院事前3日內都提過「適時運用降準」，因此市場相信人行最快本周「嚟料」，亦聚焦周五會否下調中期借貸便利(MLF)利率。

內地3月份出口總額為1.75萬億元，其中對美國出口3,004億元，歐盟及東盟分別以2,824.5億元及2,643.8億元緊隨其後。相比之下，雖然中國正大手買入俄國貨，但對俄出口規模僅為243.1億元，按年更倒退9.12%，相信與先前俄國貨幣盧布匯價暴瀉、進口購買力大減有關。同時，中方強調對烏克蘭亦保持正常經貿關係，首季對烏國進出口295.9億元。

而從進口數據來看，中方似乎正減少向歐美購買進口貨，轉為支持其盟友。截至3月底止首季，來自東盟國家的進口額按年增加了6.6%、進口俄羅斯商品更是按年大增28.4%；而來自歐盟及美國的進口，卻分别倒退了6%及1.3%。

與此同時，中國突破西方圍堵的措施也初見成效。《區域全面經濟夥關係協定》(RCEP)今年初生效，首季中國與RCEP成員國的貿易總額按年增長了6.9%，佔整體外貿總值30.4%。

地緣政治風險升溫也加速破壞全球貿易格局。安聯貿易預期，今年全球貿易量增速將放緩至4%，低於長期平均水平；消費信心和需求衝擊，將導致今年各地對俄羅斯和歐元區國家的出口減少，估計損失達4,800億美元。一旦俄烏衝突升級衍生更多制裁和反制裁措施，全球通脹率今年料飆升至7%，經濟增長率勢降至2.5%，繼而在明年陷入衰退。

另方面，各地企業對於出口前景的信心也大減。安聯貿易對近3,000家企業的調查顯示，俄羅斯入侵烏克蘭後，預計今年出口交易額增加的企業比例，從94%降到78%。該行經濟師黃黎洋稱，儘管俄烏兩國不是歐洲出口企業的主要最終市場，但戰爭局勢將通過間接因素，如供應鏈、原材料、能源等影響全球貿易，從而影響企業的出口機會。