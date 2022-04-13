復星醫藥輔助新冠病毒試劑獲准內地上市

該產品用於體外定性檢測鼻拭子樣本中新冠病毒核衣殼(Nucleocapsid，N)抗原，不能單獨用於新冠病毒感染的診斷，陽性結果僅表明樣本中可能存在新冠病毒特定抗原，應結合核酸檢測結果判斷感染狀態。陰性結果不能排除新冠病毒感染，也不得單獨作為作出治療和疾病 管理決定的依據。

因此，有相應臨床症狀的疑似患者抗原檢測不管是陽性還是陰性，均應 進行進一步的核酸檢測。檢測陽性受試者應遵循當地疫情防控政策進行報告和隔離，並尋求相應的醫療幫助；檢測陰性受試者應嚴格遵守當地疫情防控要求，必要時採用核酸檢測進行確認。

不過，該產品已通過歐盟CE認證、完成德國BfArM注冊，被列入歐盟衞生安全委員會HSC Common List(歐盟通用白名單)。本次獲批上市將有利於該產品在中國內地的市場布局，並可服務於新冠疫情防控需要，預計對集團業績產生正面影響，但實際銷售情況還受疫情防控需求、原材料供應、生產及供應鏈能力、市場競爭環境及銷售渠道等諸多因素影響，因此對本年及未來經營業績的具體影響，尚無法預計。