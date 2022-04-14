美股收市做好　摩通逆市挫逾3%

美國股市周三(13日)做好，道指收報34,564點，升3442點或1.01%；標指收報4,446點，升49點或1.12%；納指收報13,643點，升272點或2.03%。

美國3月份生產物價指數(PPI)按年升11.2%，高過預期的10.6%，創2010年11月有紀錄以來新高，撇除能源和食品的核心PPI按年漲幅為9.2%，預期為增8.4%。

有「新債王」之稱的雙線資本(DoubleLine)行政總裁岡拉克警告，一場「災難」或將降臨，很可能明年出現。他表示，當美國兩年期及10年期國債孳息率「倒掛」，意味「麻煩將至」，歷史上被視為衰退警號，目前股市格局與1999年第四季「非常相似」，該時期為互聯網泡沫爆破前的情形。

岡拉克續指，標指過去受惠美國聯儲局量化寬鬆及低利率政策，惟現時更看好美股以外市場，但在投資世界中一改以往確信的事，是其中一項最艱難的決定，預期歐股將跑贏美股，尤其在經濟衰退來臨時。他估計，工資和租金增長將會在今年引領通脹上升，通脹水平將在今年回落但維持較高水平。

大型科技股普遍做好，蘋果公司收漲1.63%；亞馬遜上揚3.15%；Meta Platforms則升0.4%。

企業消息方面，摩根大通今年首季純利減42.08%至82.82億美元，或每股2.63美元，主要受不良貸款成本及俄烏戰事引起的市場波動拖累；期內收入按年倒退4.61%至315.9億美元，當中最賺錢的投資銀行部門收入降7.36%至135.29億美元。行政總裁戴蒙表示，短期仍對經濟保持樂觀，消費者支出、個人和企業財務狀況均處健康水平，惟高通脹、供應鏈及戰爭等因素將對經濟構成重大挑戰，其股價周三收跌3.22%。

達美航空截至3月底止收入比2019年疫情爆發前同期倒退10.73%至93.48億美元；與2019年相比，則盈轉虧至9.4億美元；經調整每股虧損1.23美元。值得注意的是，該企燃油支出比2019年同期增5.76%至20.92億美元，惟載客量減少17%。該企料第二季收入將恢復至最多約佔2019年的97%；載客量估計為2019年的84%。該企或受惠預訂及機票增長帶動，有助抵銷第二季的燃油成本，並有望錄得盈利，其股價收升6.21%。

SpaceX行政總裁馬斯克未如社交平台Twitter預期加入其董事會，券商Wedbush分析師Dan Ives估計，馬斯克或將惡意增持Twitter股權，由《灰姑娘》般的童話故事，演變成如《權力遊戲》中的權力鬥爭。Twitter與馬斯克之間曾達成協議，馬斯克承諾在2024年不持有多過14.9%的Twitter股權，條件是讓他加入董事會，Twitter股價收市升3.1%。