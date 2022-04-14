道指升344點　布油漲近4%

●踏入亞洲時段，美匯指數報99.85；港匯見7.8379；離岸人民幣(CNH)報6.375；美元兌日圓處125.44；歐元報1.0894，英鎊報1.3121。金價處1,978.79美元。布油報108.84美元，紐油處103.94美元。比特幣升逾2%，報4.11萬美元。道指期貨變動不大。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水130點。

●道指收報34,564點，升344點或1.01%；標指收報4,446點，升49點或1.12%；納指收報13,643點，升272點或2.03%。

●美國3月份生產物價指數(PPI)按年升11.2%，高過預期的10.6%，創2010年11月有紀錄以來新高，撇除能源和食品的核心PPI按年漲幅為9.2%，預期為增8.4%。

●港股ADR指數全日僅微升，按比例計算，收報21,398點，升24點或0.11%。

●即月恒生指數夜期收報21,410點，升99點，高水36點，成交15,490張。

●摩根大通行政總裁戴蒙(Jamie Dimon)表示，美國聯儲局在對抗通脹時，意外將美國經濟拖入衰退的風險正在上升，坦言今年第4季美國經濟恐「烏雲密布」。

●聯儲局理事沃勒認為，聯儲局在收緊貨幣政策的同時不造成經濟衰退，相信美國經濟能承受聯儲局的激進動作。

●綜合外媒報道，疫情爆發令3月外資淨流出中國股票的資金逾450億元人民幣，減持中國債券的金額更高達1,125億元人民幣，兩者合計逾1,500億元人民幣。

●紐約5月期油收報每桶104.25美元，升3.65美元或3.63%；布蘭特6月期油收報每桶108.78美元，升4.14美元或3.95%。

●紐約6月期金收報每安士1,984.7美元，升0.4%，連升5日，續處於一個月高位。

●美國財長耶倫表示，對俄烏戰爭影響全球糧食價格與供應的情況深感擔憂，將在下周登場的國際貨幣基金組織(IMF)與世界銀行主辦的年度春季會議上，召集其他領袖商討如何幫助貧窮人口的可能解決方案。

●英國富時100指數收報7,580點，升4點或0.05%；法國CAC指數收報6,542點，升4點或0.07%；德國DAX指數收報14,076點，跌48點或0.34%。

●美國財長耶倫周三(13日)敦促中國採取行動，協助終結俄羅斯入侵烏克蘭的戰事，警告若不這樣做，其在世界上的地位恐受影響。