彭偉新：恒指波幅仍在收窄　幾時可向上突破？

雖然再有另外12隻中概股被美國SEC加入了退市風險名單，不過，港股走勢並未全線轉差，只繼續維持反覆，全日波幅即使較上日收窄，但仍然有390點，反映出投資者對後市的看法仍然未完全一致。特別是港股在經過接近3周維持在21,000點至22,500點之間徘徊後，恒指的保歷加通道垂直高度已經收窄至2,039點，相對3月中時恒指的保歷加通道垂直高度達到6,000點水平，已明顯減少至只有三分之一，有利港股在短期內可以出現走勢突破的情況，尤其是當恒指之前幾日失守了保歷加通道中軸水平後，已經連續第三日處於該中軸之下，未能收復該支持，令到該中軸成為短期大市的重要關卡。

不過，由於現時恒指波幅在收窄中，而且指數仍然貼近通道底部運行，但9天的RSI未有失守30水平，保歷加通道的垂直高度能作進一步的收窄，只要指數能重新升破保歷加通道中軸，到時，才有機會出現向上突破的機會。

市場預期，越秀地產2022年全年盈利會有3.5%的增長，但核心淨利潤則有21%的增幅，令到今年的預測市盈率會進一步跌至5倍水平，會低於過去5年的平均市盈率6.4倍，因此，現時的估值會更吸引。尤其是內房市場經過去年一輪的汰弱留強後，相信越秀地產的財務狀況穩定，以及今年有能力進一步降低負債下，有助提升整體的每股價值。

市場給予越秀地產目標價為10港元，較現價仍然有13%的潛在升幅，股價自去年6月由高位9.9港元水平回調，並於去年11月跌至6.4港元見底後，9天RSI出現了牛背馳的見底走勢後，股價已成功收復了整個跌幅的61.8%，走勢有望可以破壞之前的跌浪，投資者可以在8.8港元水平買入，上望阻力位10元，失守支持位8.5元則先行止蝕離場。

京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)