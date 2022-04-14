300萬港元進駐全南半球最高摩天地標！

澳洲第2大城市墨爾本的天際線一向令人目不暇給，再配合全澳洲最大地產代理之一Ray White獨家推介的南半球最高地標項目 ─ STH BNK By Beulah就更無與倫比，售價僅由300萬港元，即可盡收墨爾本市中心美景。

本月初開全球公開發售的墨爾本摩天大廈STH BNK By Beulah，累計已經售出了逾300個單位，套現高達4億澳元，創下發展商Beulah在墨爾本前所未有的銷售佳績。項目其中一個高層特色戶更以3,500萬澳元的價格賣出，成為全墨爾本最貴的公寓。值得留意的是，是次成交的單位位於75至82層之間，相信未來項目的頂層單位仍會繼續打破售價記錄。​

墨爾本摩天大廈STH BNK By Beulah，總高度達365米，外型獨特，將大自然及時尚建築的元素二合為一，整組設計更有「綠色樞紐」(Green Spine)的名堂，由荷蘭及澳洲知名建築事務所UNStudio及Cox Architecture，夥拍發展商Beulah斥資逾20億澳元聯手打造。

STH BNK By Beulah採用螺旋式的建築設計，設有全球最高的直立式綠化牆，向「墨爾本花園城市」致敬。項目不僅集高尚住宅、甲級寫字樓及商場於一身，更為墨爾本帶來多個創舉，包括引進首間由四季酒店管理的六星級酒店，同時設有全球十大美術館Centre Pompidou主理的法國當代藝術館。

至於項目的頂層空中花園觀景台，更由英國設計師Grant Associates精心設計。據Ray White銷售總監許嘉宇表示，Grant Associates為設計新加坡地標Gardens by the Bay的推手，而觀景台將會取代Melbourne Skydeck成為全南半球最高的觀景台，誓必成為全新旅遊打卡熱點。

住在Southbank By Beulah亮點多不勝數，不僅感受無與倫比的時尚藝術生活氛圍，更可足不出戶專享度假式的生活體驗。許嘉宇提及，發展商Beulah特意為住戶提供全天候的禮賓服務，猶如為住客安排一個私人管家，充分照顧大家的生活起居，涵蓋門票預訂、機場接送、安排私人教練、廚師、營養師，甚至有醫生、護士隨時當值，非常周到。

項目更設有8個住客專屬小花園(Pocket Park)，方便住戶欣賞綠意盎然的自然風景，同時配備托兒中心、游泳池、健康中心、私人宴會廳和健康與保健中心等各種六星級設施，乃功能與藝術兼備的高尚住宅項目。

此外，Southbank By Beulah基座更特設足以容納3,000人的表演場地和逾3萬平方米的購物中心，除了有眾多高端品牌進駐外，購物中心亦以體驗式購物為宗旨，為客戶提供不一樣的購物享受。

Southbank By Beulah第一期住宅項目即將落成，價錢親民，僅300萬港元便可入手實用面積545方呎的一房單位，而且開則別出心裁。許嘉宇表示，項目1房單位分「動、靜區」兩部分，不會打擾夫婦間的作息時間；而部分兩房單位更屬單邊戶型兼兩房兩廁設計，兩間睡房坐享截然不同的景觀，所以自住或投資均有一定優勢。

至於項目所在地Southbank區，與市中心僅一河之隔，並且匯聚多座甲級寫字樓，獲PwC、新聞集團等大機構先後進駐，帶動該區的住宅空置率只得3%，不僅成為一眾有品味兼高收入人士的聚居地，更是墨爾本著名的旅遊熱點。

Southbank區一向是Formula 1賽車、澳洲網球公開賽以及墨爾本板球賽事(MCG)等世界體育盛事的舉行地點，而且雲集一眾文化藝術設施，包括了著名的維多利亞國立美術館、州立劇場，NGV當代藝術館等。該區的Yarra River河畔，近年更迎來多所著名酒廊、米芝蓮餐廳和咖啡店相繼落戶，絕對是一眾白領忙裏偷閒的好地點。

STH BNK By Beulah已經在本月2日全球公開發售，其中Ray White更是香港區的獨家代理，想了解更多樓盤最齊、最新的資訊，歡迎在本月23及24日前往星光行16樓1633室參加STH BNK by Beulah展銷會，其中下午3點更安排了實體及網上形式即場連線澳洲展銷廳，為大家講解樓盤資訊。

全南半球最高摩天地標STH BNK by Beulah展銷會

日期: 4月23及24日 (六、日)

時間: 上午11時–下午7時

地點: The Balmoral Display Gallery

尖沙咀星光行16樓1633室

即場連線澳洲展銷廳*

時間: 下午3點

* 將以實體及網上形式同步進行