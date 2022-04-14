李偉傑：錦江資本私有化機會切勿錯失

集團近年交易流動性低，截至最後完整交易日的12個月期間，平均每日成交量為183萬股，僅佔已發行H股總數約0.13%。市場參與度與流動性低代表市場未能充分反映公司實際價值。

臨近臨時股東大會，持貨投資者可考慮投票贊成私有化，又或者不想博私有化失敗的投資者可考慮在市場上沽出。私有化建議為股東提供一個極好套現機會，集團現價介乎3.03至3.04元，距離私有化作價3.1元相差只有大約1.9%至2.3%差距，這個差價稱為風險溢價，因為一日未到投票結果公布仍然存在變數。假若以過往私有化失敗後的相關公司股價表現，先會調整至私有化作價前水平，後續還看建議私有化期間，大市表現與行業變化再作衡量支持水平。

再看錦江資本在2021年11月17日停牌前一天收市價1.98元，假若當私有化未能通過的話，股價會先打回原形向下1.98元進發，此外由集團去年11月17日停牌水平，恒生指數在25,650點附近，以近期接近21,000點計，需要追跌4,600點的市場調整壓力，再加上近日內地疫情反彈，在堅持動態清零政策下，為錦江資本的酒店、餐飲及旅行社業務的恢復帶來不確定性，預料內地整體旅遊業今年將持續受壓，私有化建議將為股東提供調整投資組合的機會，可以選擇其他優質資產投放。

錦江資本自上市以來，並無通過發行股票或公開發行債券籌集任何資金。由於H股的估值水準相對較低，且交易量低迷，假若私有化失敗，未來有機會需要稀釋現有股東權益下進行融資。可能有投資者在現水平或3.1元仍未重返家鄉價，但顧及若果私有化落空後股價回調壓力相當之大，加上集團表明註銷價將不會提高，持貨者可以考慮在現時與私有化作價有輕微溢價下沽出或者投票贊成私有化，既然都要走，不如就「好心分手」。

(筆者為證監會持牌人，本人及/或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益)