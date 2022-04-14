許繹彬：假前成交淡靜　宜持盈保泰

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，踏入4月份，全球股市走勢在復活假前呈現膠着，高開低收及横行待變的格局，暫已是全球股票市場的常態。由於北水在復活假前只能作出適量的灌溉，港股成交因而顯得淡靜，投資者現階段惟有疊埋心水，持盈保泰，安心享受復活節假期，靜待假期後的股市走向，才再作部署。

許氏指，儘管目前全球看似沒有甚麼大壞消息，但其實暗藏變數，美國10年美債孳息率一度升至2.77厘邊緣，而其假想敵中國則着眼於經濟下行壓力，預料將堅持量化寬鬆，從而引發中美10年期國債孳息率出現近12年來首次倒掛的現象，從此數據來看，即美債息較中國債息更高，可能會增添人民幣貶值壓力。此外，受油價持高企、食品價格飛漲、供應緊張和消費者需求強勁的帶動下，美國通脹率飆升至8.5%，創下40年新高，通脹率已連續6個月超過6%，遠高於美聯儲設定的2%的平均目標；俄烏戰事仍存暗湧，此等因素均可令美股更加波動。