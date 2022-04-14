【高盛推介】阿里急挫落後大市 資金趁低吸納
2022年04月14日 10:38
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴本周失守100港元關口，周四(14日)早段急挫落後大市，最低見93.85元，創近一個月低位。現報96元，跌約2.5%。有券商指隨着內地消費今年稍後時間復甦，料阿里收入及盈利增長會加速。該行並認為阿里風險與回報吸引，重申對其「買入」評級，目標價136元。
觀察個股輪證資金流向，近期資金持續吸納好倉，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約2,170萬元。淡倉方而，則見本周一(11日)及本周二(12日)共錄得約400萬元資金流入後，周三(13日)獲資金轉向沽出。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意屬行使價90至115元間產品中，槓桿最高之一的阿里購(20643)。貼價選擇可留意年期約4個月的阿里購(11445)。牛證方面的近牛選擇可留意阿里牛(61375)，遠牛選擇可留意阿里牛(63619)，與現價有約6及16元收回距離。
阿里購20643，行使價110.98元，2022年6月24日到期，實際槓桿7.1倍，行使價90至115元間產品中，槓桿最高之一。
阿里購11445，行使價99.9元，2022年8月26日到期，實際槓桿4.4倍，貼價。
阿里牛61375，收回價90元，行使價88元，換股比率500，實際槓桿11.4倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
阿里牛63619，收回價80元，行使價78元，換股比率500，實際槓桿5.2倍，相近收回價遠牛中街貨最低。
阿里沽11181，行使價92.23元，2022年6月13日到期，實際槓桿5.0倍，高槓桿。
阿里沽12962，行使價78元，2022年9月21日到期，實際槓桿3.5倍，中期、低街貨。
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