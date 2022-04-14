【高盛推介】阿里急挫落後大市　資金趁低吸納

高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴本周失守100港元關口，周四(14日)早段急挫落後大市，最低見93.85元，創近一個月低位。現報96元，跌約2.5%。有券商指隨着內地消費今年稍後時間復甦，料阿里收入及盈利增長會加速。該行並認為阿里風險與回報吸引，重申對其「買入」評級，目標價136元。

觀察個股輪證資金流向，近期資金持續吸納好倉，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約2,170萬元。淡倉方而，則見本周一(11日)及本周二(12日)共錄得約400萬元資金流入後，周三(13日)獲資金轉向沽出。

阿里購20643，行使價110.98元，2022年6月24日到期，實際槓桿7.1倍，行使價90至115元間產品中，槓桿最高之一。

阿里購11445，行使價99.9元，2022年8月26日到期，實際槓桿4.4倍，貼價。

阿里牛61375，收回價90元，行使價88元，換股比率500，實際槓桿11.4倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

阿里牛63619，收回價80元，行使價78元，換股比率500，實際槓桿5.2倍，相近收回價遠牛中街貨最低。

阿里沽11181，行使價92.23元，2022年6月13日到期，實際槓桿5.0倍，高槓桿。

阿里沽12962，行使價78元，2022年9月21日到期，實際槓桿3.5倍，中期、低街貨。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2022年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。