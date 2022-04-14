【高盛推介】汽車銷量大升　比亞迪、吉利急漲

高盛(亞洲)有限責任公司：中汽協公布最新數據，上月汽車出口量達17萬輛，按年升28.8%。今年首季累計出口量達58.2萬輛，按年累計升58.3%。此外，中國汽車動力電池產業創新聯盟公布最新數據，上月動力電池銷量24.5GWh，按年大升175.3%。今年首季動力電池累計裝車量51.3Gwh，按年累計升120.7%。

比亞迪股份由本周二(12日)起連升3日，周四(14日)早段更突破240港元水平，最高見243元，突破1周高位。現報240.4元，升半成，本周二累計至今升逾9%。

吉利汽車周三(13日)跌約0.2%後周四早段發力急彈，最高見11.86元。現報11.74元，升約4.6%。

觀察個股輪證資金流向，周三見資金轉向沽出比亞迪好倉，過去5個交易日計則共錄得約660萬元資金流入。淡倉於周三獲資金轉向流入，有約30萬元。

吉利方面，過去5個交易日共錄得約60萬元資金流入好倉。

比迪購24248，行使價268.2元，2022年8月24日到期，實際槓桿5.4倍，高槓桿。

比迪購28764，行使價279元，2022年8月24日到期，實際槓桿5.1倍，中期、低街貨。

比迪牛69162，收回價210元，行使價206元，換股比率500，實際槓桿6.8倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

比迪沽20035，行使價207.8元，2022年6月23日到期，實際槓桿5.8倍，貼價。

比迪熊51990，收回價260元，行使價264元，換股比率500，實際槓桿9.4倍，相近收回價近熊中槓桿最高。

比迪熊66723，收回價280元，行使價284元，換股比率500，實際槓桿5.3倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。

吉利購11636，行使價14元，2022年9月30日到期，實際槓桿5.0倍，貼價。

吉利牛69769，收回價10元，行使價9.5元，換股比率50，實際槓桿9.5倍，相近收回價近牛中街貨較低。

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