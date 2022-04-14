【產經直播】社交距離措施放寬　買房託ETF博重啟？

美國3月生產物價指數(PPI)按年大升11.2%，創2010年有紀錄以來新高，超預期。通脹持續高企，但美債息不升反跌，隔晚美股有支持，另外國務院指要適時運用降準等，加大實體經濟支持，環球股市走勢趨穩？

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