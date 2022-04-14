【產經直播】社交距離措施放寬 買房託ETF博重啟？
2022年04月14日 12:01
東網電視更多新聞短片
美國3月生產物價指數(PPI)按年大升11.2%，創2010年有紀錄以來新高，超預期。通脹持續高企，但美債息不升反跌，隔晚美股有支持，另外國務院指要適時運用降準等，加大實體經濟支持，環球股市走勢趨穩？
香港第5波疫情趨緩和，港府公布放寬社交距離措施細節，加上早前派發消費券，可望令本港零售業回暖，利好領展(00823)近期股價表現。領展為三星亞太高息房託ETF(03187)的最大成分股，該ETF單在3月總回報便達4.92%，反映能有效捕捉疫後經濟復甦帶來的投資機遇？
隨着上海解除部分防疫限制措施，加上市場憧憬內地放寬貨幣政策，國際油價大幅反彈，重上每桶100美元大關。俄能源部長預測，油價或於85至120美元波動，投資者繼續沿用三星標普高盛原油ER期貨ETF(03175)炒上落？
另外，台積電周四(14日)公布首季財報及下季展望。該公司日前公布3月營收達1,719.67億新台幣，按月升17%，按年升33.2%，為該公司歷史次高紀錄，僅次於今年1月。台積電表現亮麗，值得趁近期股價調整買入？而整個半導體行業受元宇宙及電動車等發展帶動，可透過三星環球半導體ETF(03132)一籃子買入相關巨頭，作長線部署？
今集《三星資產運用(香港)特約：ETF解密》找來三星資產運用ETF分銷主管凌子敬及元宇證券首席投資總監林嘉麒，為你拆解市況。
三星彭博環球半導體ETF
三星NYSE FANG+ ETF
三星中證中國龍網ETF
三星亞太高息房地產信託(新西蘭除外)ETF
三星標普高盛原油ER期貨ETF
更多ETF產品即上：
歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！
1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：
2.《東網Money 18》facebook專頁：