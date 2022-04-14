啟德MONACO MARINE首批112伙　入場費796.4萬元

第5波疫情後首個全新盤、會德豐地產旗下的啟德MONACO MARINE剛公布首張價單，提供112伙，按最高12%折扣優惠計，折實平均呎價約24,833元。

該公司常務董事黃光耀形容，首批為全城啟航價，往後有條件提價。首批單位主要集中於1A座及1B座高座大樓，面積由326方呎至713方呎，戶型涵蓋一房至三房單位。當中包括25伙一房單位，69伙兩房單位及18伙三房單位。

售價方面，該批單位折實售價由796.4萬元至1,895.4萬元，折實呎價由23,491元至26,733元。按折實價計，該批單位可套現約12.7億元。

該公司總經理(市務)陳惠慈稱，今批入場單位為1A座3樓B室，實用面積326方呎，屬一房間隔，折實呎價24,429元。而呎價最低單位為1A座5樓E室，實用面積448方呎，屬兩房間隔，折實售價為1,052.4萬元。

該公司總經理(業務拓展)楊偉銘表示，項目提供的付款方法，包括90天現金優惠付款計劃、建築期付款計劃及只供曾入票認購同系MONACO、GRANDE MONACO或MONACO ONE人士使用的Kai Tak Harbour 首次置業120天現金優惠付款計劃。

此外，項目周五(15日)起會開放示範單位予公眾參觀及收票，計劃月內開售。項目展銷態限制每個參觀時段為80人，並需2人一組，入場人士亦需要呈交當日的快測陰性結果，另展銷廳亦設有智能消毒站。