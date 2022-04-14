二手樓價指數連升兩周累計1.3%

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，樓市轉旺，樓價走勢將反覆向升，中原城市領先指數CCL最新報179.65點，按周升0.17%，連升2周共1.30%，確認樓價見底回升。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報180.55點，按周跌0.32%。CCL(中小型單位)報178.97點，按周跌0.15%。CCL Mass及CCL(中小型單位)雖回軟，但仍比2周前的低位高，走勢反覆向上。CCL(大型單位)報183.14點，按周升1.74%，升幅16周以來最大，連升2周共2.63%。

今日政府公布下周四4月21日首階段放寬社交距離措施詳情，以及4月15日至18日復活節長假期，對樓市的影響將於5月上旬公布的CCL才開始反映。相信樓價將會反覆向上，展望CCL下半年目標重上190點水平，收復早前的跌幅。

本周四區樓價三升一跌，走勢各自反覆上升。港島CCL_Mass報185.76點，按周升0.46%，連升3周共3.37%。新界西CCL_Mass報169.31點，按周升0.31%，連升2周共2.15%。新界東CCL_Mass報193.37點，按周升0.06%。九龍CCL_Mass報170.40點，按周跌1.62%。