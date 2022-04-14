道期牛皮 比特幣企4.1萬美元水平
2022年04月14日 16:11
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●美匯指數報99.68；港匯見7.8404；離岸人民幣(CNH)報6.3789；美元兌日圓報125.38；歐元企1.0911，英鎊處1.3132。金價報1,974美元。布油報107.62美元，紐油報102.96美元。比特幣企4.1萬美元水平。道指期貨跌13點。
●市後關注點
19:45 歐洲央行公布議息結果
20:30 美國3月零售銷售
20:30 美國當周首次申領失業救濟人數
22:00 美國4月密歇根大學消費者信心指數
●恒生指數全日收報21,518點，升143點或0.67%。國企指數收報7,385點，升70點或0.97%；科技指收報4,320點，升51點或1.2%。主板成交989億港元。新經濟股中，小米升近1%，美團揚升0.7%，騰訊升0.2%，嗶哩嗶哩升1.6%；而快手倒跌0.4%，京東跌0.6%。阿里巴巴挫3%至95.5元。https://bit.ly/3M0sjty
-德銀料雅居樂貸款展期風險趨升，下調其評級及目標價。
-迅銷半年多賺38.7%，內地市場溢利大幅下降。
●滬綜指收跌升38點，白酒、煤炭、金融、內房等股份升勢較明顯。https://bit.ly/3jAxrbN
●中國經濟：
-傳中紀委參與調查螞蟻集團，試圖釐清其影響力。
-胡潤：內地富裕家庭總財富160萬億人幣，按年升9.6%。
-內地3月全社會用電量增長3.5%。
-野村料人行短期或降準，將釋放1.2萬億人幣。
-商務部：內地首季實際使用外資按年增31.7%。
-廣東支持建深圳市數據交易所，推動晶片產業。
●台積電首季多賺45%，勝市場預期。
●年內第4次！阿根廷央行加息2.5厘以壓通脹。南韓央行加息0.25厘。
●羅兵咸永道：香港專才顯著流失，數碼化轉型提升競爭力。
●花旗料第4季布油均價73美元，年底油價趨跌。
●印度懶理西方警告，上月進口俄煤炭2年最多。
●美股：
-布局元宇宙！Meta擬2024年發布首款AR眼鏡。
-美保險公司Alleghany股東提訴訟，巴菲特收購恐受阻。