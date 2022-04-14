道期牛皮　比特幣企4.1萬美元水平

●美匯指數報99.68；港匯見7.8404；離岸人民幣(CNH)報6.3789；美元兌日圓報125.38；歐元企1.0911，英鎊處1.3132。金價報1,974美元。布油報107.62美元，紐油報102.96美元。比特幣企4.1萬美元水平。道指期貨跌13點。

●市後關注點

19:45 歐洲央行公布議息結果

20:30 美國3月零售銷售

20:30 美國當周首次申領失業救濟人數

22:00 美國4月密歇根大學消費者信心指數

-德銀料雅居樂貸款展期風險趨升，下調其評級及目標價。

-迅銷半年多賺38.7%，內地市場溢利大幅下降。

●中國經濟：

-傳中紀委參與調查螞蟻集團，試圖釐清其影響力。

-胡潤：內地富裕家庭總財富160萬億人幣，按年升9.6%。

-內地3月全社會用電量增長3.5%。

-野村料人行短期或降準，將釋放1.2萬億人幣。

-商務部：內地首季實際使用外資按年增31.7%。

-廣東支持建深圳市數據交易所，推動晶片產業。

●台積電首季多賺45%，勝市場預期。

●年內第4次！阿根廷央行加息2.5厘以壓通脹。南韓央行加息0.25厘。

●羅兵咸永道：香港專才顯著流失，數碼化轉型提升競爭力。

●花旗料第4季布油均價73美元，年底油價趨跌。

●印度懶理西方警告，上月進口俄煤炭2年最多。

●美股：

-布局元宇宙！Meta擬2024年發布首款AR眼鏡。

-美保險公司Alleghany股東提訴訟，巴菲特收購恐受阻。